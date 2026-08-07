El empleo turístico crece en Andalucía un 12% en el segundo trimestre y supera los 561.000 ocupados

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de empleados en Andalucía en el sector turístico se ha situado en el segundo trimestre de este año en los 561.646 trabajadores ocupados, un 12% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos publicados este viernes por Turespaña. Del total, 479.699 son asalariados, un 14,3% más que hace un año, y 81.947 autónomos.

En el marco nacional, en el periodo analizado, el sector turístico ha registrado 3.187.119 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo de 2026.

Entre abril y junio de 2026, las actividades vinculadas al turismo registraron 162.772 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 14% del empleo total de la economía española.

Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 7,5%, 0,5 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Así, en este segundo trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en agencias de viajes donde el descenso fue de 18,4%, un descenso no atribuible directamente al empleo real, sino a los cambios introducidos en los CNAEs. En hostelería el incremento fue de un 4,5%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (9,2%), como de los servicios de comidas y bebidas (2,8%).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.715.123, registrando un aumento interanual del 5,3%. Continúan así las subidas interanuales de los veinte trimestres anteriores. Los asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (3,9%), hostelería (4,1%) y otras actividades turísticas (12,1%). En hostelería aumentaron tanto los servicios de alojamiento, como los de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un descenso del 23,4%.

Por otra parte, los ocupados extranjeros del sector turístico aumentaron hasta los 793.114 empleados en el segundo trimestre (un 9,4% más)

Además, los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (84,5%) han aumentado un 5,7% interanualmente, lo que supone la vigésima subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un aumento del 3%.

En este sentido, la tasa de temporalidad en el sector turístico fue del 15,5%, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. La tasa de temporalidad total de la economía española se situó en el 15,1%.

En relación con el tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 75,5% del total de asalariados y aumentaron un 5,6%. Los asalariados con jornada laboral a tiempo parcial aumentaron un 4,2% y representaron el 24,5%.

Por su parte, los autónomos en turismo fueron 471.996 y aumentaron un 6% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la distribución territorial, aumentó el número de ocupados en 14 comunidades autónomas, entre las que se encuentran Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, y descendió en el resto, entre las que se encuentra Cataluña y Canarias.

Ceuta y Melilla, con un 27,7%, registraron el mayor crecimiento, seguidas de el País Vasco, con un 15,5% y Baleares, con un 15,2%. El mayor descenso del empleo tuvo lugar en Extremadura, que cayó un 15,3%, seguida de Cantabria (que descendió un 8,5%).