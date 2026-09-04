Una empresa de Córdoba participa en proyecto europeo para transformar aguas residuales en riego agrícola seguro

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CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa cordobesa Proymática 21, con sede en Córdoba TechPark, forma parte del proyecto europeo 'Ayumi', una iniciativa internacional centrada en la gestión circular del recurso hídrico que busca convertir las aguas residuales urbanas en un insumo "seguro, regulado y sostenible para el riego agrícola".

Según informa Córdoba TechPark en una nota, el propósito central de este programa consiste en implementar la reutilización de agua regenerada a gran escala en el campo europeo. Para lograrlo, el consorcio desarrolla soluciones tecnológicas modulares de tratamiento, herramientas digitales de supervisión en tiempo real e inteligencia artificial destinada a controlar contaminantes emergentes, como microplásticos y restos farmacológicos. De este modo, se garantiza la viabilidad hídrica de los cultivos sin comprometer la seguridad alimentaria ni la salud de los suelos.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 6,5 millones de euros procedentes del programa marco europeo Horizon y reúne a 19 entidades de siete países, entre las que figuran pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones, universidades, organismos públicos de investigación, cooperativas y gestores públicos del agua.

Entre los socios internacionales destacan la Universidad de Turín, la Universidad Técnica de Berlín, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y el Instituto IHE Delft para la Educación sobre el Agua de Países Bajos.

La representación española corre a cargo de Aqlara, compañía dedicada a la gestión de abastecimiento potable y saneamiento, y la propia Proymática 21, especializada en modelado y simulación computacional de materiales y procesos multifísicos.

La firma cordobesa aporta su alta especialización técnica a través del desarrollo tecnológico, el modelado matemático y la simulación de procesos físicos y químicos. En concreto, su labor se centra en el diseño y fabricación de dos equipos piloto de demostración para la eliminación de contaminantes en las aguas urbanas previas al riego.

"Las tecnologías aplicadas por la compañía comprenden la oxidación catalítica avanzada y asistida por microondas y el pretratamiento mediante contactores biológicos rotativos", ha explicado Carlos Macía, director técnico y socio fundador de la empresa cordobesa.

'Ayumi' contempla cinco emplazamientos de demostración con pruebas sobre el terreno situadas en España, Italia, Alemania, Grecia y Egipto. Aunque el consorcio acaba de iniciar el desarrollo técnico del plan, el horizonte de ejecución se extiende hasta mayo de 2030. Para esa fecha, la iniciativa prevé disponer de plantas de tratamiento modulares validadas, con prototipos físicos de filtración operando de manera autónoma en el campo.

Asimismo, el proyecto entregará una plataforma digital con inteligencia artificial integrada y un software predictivo comercializable que permitirá a los regantes monitorizar los niveles de contaminación en tiempo real a través de aplicaciones móviles o web.