Los empresarios tienden la mano a la Administración para que se impulse la ejecución de infraestructuras en Andalucía

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Empresarios, directivos y representantes de las administraciones públicas se han dado cita en la jornada profesional 'Colaboración privada-pública en la financiación de infraestructuras', un encuentro organizado por la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), a través de su Comisión de Cooperación Privada-Público y en el que se han analizado las posibilidades de colaboración que empresarios e instituciones públicas tienen a su disposición para, entre ambos, "hacer realidad" las distintas infraestructuras que necesita el sur de España.

El evento ha sido inaugurado por Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, quien ha puesto sobre la mesa la relevancia de la empresa privada en "el fomento y la ejecución de las infraestructuras. A todas luces, necesarias para ganar competitividad e impulsar nuestra economía", tal como ha recogido la asociación en una nota de prensa.

A continuación, ha tenido lugar una mesa coloquio moderada por Ricardo Astorga, socio director de Zurbarán Abogados y presidente de la comisión de Cooperación privado-público de Cesur, donde se ha dejado patente la "gran diversidad" de iniciativas que los empresarios están "dispuestos a desarrollar para ayudar a solventar el gran retraso en infraestructuras que registran Andalucía y Extremadura".

"No se cuenta con los operadores privados todo lo que se debería contar. Las empresas pueden ayudar mucho a la administración para que se realicen esas infraestructuras. Hay muchas formas de colaboración para que la administración no tenga que poner todos los recursos. Por ejemplo, fórmulas concesionales que, hoy en día, no explotamos como debiéramos". "La colaboración privada ayudaría a acelerar la ejecución y gestión de las infraestructuras necesarias", ha matizado Astorga.

En este foro, Alfonso Budiño, director general de Cointer, ha definido la colaboración privada-pública como "una herramienta útil para acelerar las inversiones". Mientras que, Juan Sucunza, vicepresidente ejecutivo de Grupo Eulen, la define como "generadora de inversiones" y "una gran ayuda para hacer crecer a las regiones".

Por su parte, Guillermo Marín, director comercial de Banca de Empresas en Andalucía Occidental de CaixaBank, ha asegurado en su intervención que "la colaboración entre los sectores público y privado tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico y social de Andalucía, estimulando la inversión, fomentando la innovación y generando empleo, y en CaixaBank estamos dispuestos a poner lo mejor de nosotros mismos al servicio de la sociedad, participando en la inversión en infraestructuras que redunden en el beneficio de la ciudadanía".

Además, Mario Muñoz-Atanet, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha señalado que se puede apostar por la colaboración público-privada "con las herramientas adecuadas" y proyectos "bien definidos y con el necesario control". Asimismo, ha ahondado en la necesidad de "revisar" la actual Ley de Desindexación para que "la empresa privada vea atractivo y rentable proyectos e infraestructuras que, a la larga, serán beneficiosos para los andaluces".

Muñoz-Atanet ha añadido, además, que, pese a esa "barrera normativa", la Consejería de Fomento ha "profundizado" en la vía de la colaboración público-privada. Así, ha puestos ejemplos como el puerto seco de Antequera, ya inaugurado tras más de quince años de espera; o la permuta de suelos por viviendas, que "nos está ayudando a reactivar el mercado residencial".

También ha mencionado el programa Garantía Vivienda Joven, un programa en colaboración con ocho entidades financieras que ofrece un aval hipotecario a los jóvenes para la compra de la primera vivienda o, más recientemente los contratos de nuevas concesiones de transporte de viajeros por carretera, que movilizarán 800 millones de euros y "cuyos resultados van a redundar en la mejor calidad del servicio y la flota". "Son algunos ejemplos en los que el Gobierno de Juanma Moreno demuestra que cree en las alianzas con el sector privado para que Andalucía siga creciendo", ha remarcado.