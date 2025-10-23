EnchufeSolar y Risen impulsan su mayor instalación hasta la fecha con el sistema inteligente Estratego

LUCENA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

EnchufeSolar y Risen consolidan su alianza con un nuevo caso de éxito que combina baterías Risen, inversores SMA y SolarEdge, y el sistema Estratego, el EMS inteligente multimarca con Scada integrado. Esta configuración permite aprovechar al máximo cada kilovatio generado y almacenado: Estratego decide en tiempo real cuándo priorizar el consumo directo, cuándo cargar o descargar la batería y cómo suavizar los picos de potencia para contener la factura eléctrica. Todo ello con un Scada integrado que ofrece alarmas, telemetría avanzada y trazabilidad de datos para operación, mantenimiento y reporting.

Según informa EnchufeSolar, la propuesta aporta valor de marca a ambas compañías. Risen suma a su tecnología de almacenamiento una capa de control inteligente que maximiza el rendimiento y la fiabilidad en el día a día. EnchufeSolar, por su parte, transforma su experiencia en una plataforma de gestión energética flexible, capaz de adaptar la estrategia a turnos, campañas o estacionalidad, ajustando las consignas al pulso real de la actividad.

El encaje Estratego-Risen permite un despliegue ágil y una explotación sencilla para el usuario final, que ve cómo aumentan las horas cubiertas con energía propia y disminuye su exposición a los precios más altos de la red. Juan Molinero, PV & BESS DG Sales director de Risen, destaca la colaboración: "EnchufeSolar es uno de nuestros 'partners' más importantes en España", a lo que añade que "realmente es nuestra punta de lanza para expandir el uso de las baterías por todo el territorio nacional".

El proyecto de referencia integra 929,02 kWp de potencia fotovoltaica y 1.075 kWh de almacenamiento, distribuidos en cinco unidades All in One de Risen, coordinadas por Estratego. El sistema permite producir y optimizar en torno a 603.548 kWh al año, reduciendo de forma significativa el término de potencia mediante 'peak shaving'.

Más allá de las cifras, el valor diferencial reside en el control inteligente: una plataforma que convierte los datos en decisiones automáticas y que crece con la instalación, preparada para incorporar más kWp, más kWh o nuevas cargas, como la recarga de flotas de vehículos eléctricos. Estratego es, en definitiva, una nueva forma de gestionar la energía: multimarca, con Scada integrado y orientada a maximizar el ahorro. Y junto a Risen, eleva el almacenamiento a su máximo potencial.