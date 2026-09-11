El encuentro tecnológico Paralelo 37 reunirá en Jaén a estudiantes, profesionales y empresas del sector

Pressentación del encuentro tecnológico Paralelo 37. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El encuentro tecnológico Paralelo 37 reunirá el próximo 26 de septiembre en Jaén a estudiantes, emprendedores, profesionales y empresas del sector.

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) impulsa, junto a XauenDevs y Fundación Innovasur, impulsa este nuevo evento, que ofrecerá un completo programa de conferencias, talleres prácticos y espacios para el intercambio de experiencias y el 'networking' entre personas vinculadas a diferentes ámbitos del sector tecnológico.

El edificio Ceticom de la Fundación Innovasur acogerá esta jornada, que ha sido presentada este viernes por el concejal de Imefe, Empleo e Innovación, Luis García Millán; el director del Imefe, José María Mesbailer; Alberto Tejero, de XauenDevs, y José María Ruiz y Javier García, la citada fundación.

El edil ha explicado que Paralelo 37 permite "unir fuerzas" para traer a la ciudad "un evento de tecnología" que reunirá a alumnos, emprendedores, trabajadores, profesionales y responsables de empresas. El encuentro, además, supone un nuevo paso en la estrategia municipal "para consolidar a Jaén como un referente" en este ámbito, según ha informado en Ayuntamiento.

Al hilo, ha recordado la celebración en los últimos años de encuentros y actividades relacionadas con la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el emprendimiento. Todo ello en una apuesta por la formación tecnológica y la generación de oportunidades para que el talento que se forma en la ciudad pueda desarrollar aquí su futuro profesional, tanto a través del emprendimiento como trabajando para empresas tecnológicas.

Igualmente, García Millán ha aludido a los proyectos que se están impulsando en la capital, como el futuro Centro Tecnológico de Desarrollo, (Cetedex), o Misión El Banco, que ya acoge alrededor de una treintena de iniciativas emprendedoras.

Por su parte, el representante de XauenDevs ha explicado que 'Paralelo 37' nace de la evolución de una comunidad tecnológica que comenzó a organizar encuentros en Jaén en 2018. Una iniciativa que surgió de la inquietud de varios estudiantes que detectaron la necesidad de contar en Jaén con espacios donde asistir a charlas técnicas y compartir conocimientos sin tener que desplazarse a otras ciudades como Granada, Córdoba o Málaga.

Aquellos primeros encuentros, que comenzaron como pequeñas charlas mensuales, fueron creciendo y consolidando una comunidad que ha desarrollado durante estos años diferentes actividades divulgativas y talleres. "Era el momento de dar un paso más", ha asegurado Tejero sobre este nuevo evento.

Paralelo 37 abordará diferentes disciplinas, entre ellas la inteligencia artificial y el desarrollo de software. El programa contempla seis charlas técnicas distribuidas a lo largo de toda la jornada y tres talleres prácticos, además de espacios destinados al encuentro y la relación entre los participantes.

La organización prevé una asistencia de entre 100 y 120 personas y, actualmente, cerca del 80 por ciento de las plazas se encuentran ya cubiertas entre las entradas vendidas y las reservas realizadas para estudiantes de centros educativos.

Uno de los principales objetivos del encuentro es favorecer la creación de sinergias entre estudiantes, profesionales y empresas del sector, punto en el que Tejero también ha valorado el importante respaldo recibido por parte del tejido empresarial.

Finalmente, el gerente de la Fundación Innovasur se ha referido a Paralelo 37 como "un evento esencial para fomentar y apoyar a la provincia de Jaén", de modo que sea un espacio cada vez más atractivo para el talento tecnológico.

Al respecto, Ruiz la importancia de este tipo de iniciativas para seguir generando un ecosistema vinculado al emprendimiento, la innovación y el desarrollo. Junto a ello, ha mostrado su satisfacción porque el edificio Ceticom acoja esta primera edición. "Lo que más me alegra es que venga gente de fuera a Jaén para que vea que Jaén está en el mapa", ha resaltado.