Enrique Moreno, el destinatario del audio de Erik Domínguez (PP-Jaén): "Me negué a estar bajo el paraguas del PP"

JAÉN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Enrique Moreno --el que fuera parlamentario andaluz por CS y destinatario del audio del presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, adelantándole las bases de una concurso público para optar al puesto de gerente del Consorcio de Transportes Metropolitano de Jaén-- ha defendido su negativa a estar "bajo el paraguas del PP" para conseguir algún cargo en la Administración.

Moreno ha mostrado su sorpresa por la filtración en estos momentos de un audio de 2022 que él ni tan siguiera recordaba. Sin embargo ya ha comprobado que fue el 15 de noviembre y que además recibió un documento en PDF con las bases. Ha indicado que él no pidió ningún cargo y que su intención era opositar y no volver a la vida política.

"Me negué a estar bajo el paraguas del Partido Popular, no quería estar vinculado al Partido Popular", ha dicho Moreno este viernes en declaraciones a Europa Press. Ha añadido que antes de ese audio, desde el PP se le ofrecieron "otros cargos políticos de libre designación", pero los rechazó porque su intención era "concurrir a una oposición, a un concurso público o a algo que tuviera carácter de imparcialidad, de independencia y de objetividad".

Ha apuntado que él concurrió por el puesto de gerente del Consorcio del que se le adelantaron las bases porque ya lo tenía decidido antes de recibir ese audio y "estaba pendiente de la publicación", igual que se había hecho con otras provincias.

"Yo no me beneficié de nada", ha apostillado Moreno, al tiempo que ha incidido en que se trató de "un concurso público donde se valoran los méritos de los aspirantes". "Yo concurrí, cumplí con todos los requisitos, mi solicitud fue admitida y luego el tribunal no vio mi solicitud como la más meritoria", ha señalado Moreno.

También, ha afirmado que él no le dio más importancia al hecho de no haberse hecho con la plaza, pero luego vio que la persona designada era miembro del PP de Mengíbar (Jaén). "Entonces, me di cuenta de que para llegar a este cargo de gerente del Consorcio había que estar vinculado al PP, como a mí me habían dicho previamente", ha relatado Moreno.

No obstante, a pesar de no haber sido designado en primera resolución, ha manifestado que fue Erik Domínguez el que le dijo que "recurriera y que todavía estaba a tiempo de vincularme al Partido Popular para hacer campaña en las elecciones municipales".

"Me dijo que recurriera y que, si recurría y yo me vinculaba al Partido Popular, todavía tenía posibilidades y yo le dije que no, que yo no estaba en ese juego ni en esa sintonía, que yo soy una persona que valora la imparcialidad, la independencia", ha contado Moreno.

El que fuera parlamentario por CS también ha mantenido que él no tiene nada que ocultar y que las explicaciones las tiene que dar Erik Domínguez porque cuando le mandó el audio, él ya no era parlamentario de CS, no tenía ningún cargo público, y a día de hoy sigue fuera de la política.

Sobre cómo ha podido salir a la luz el audio, Moreno ha dicho que le llegó en un momento en el que compañeros de Ciudadanos se estaban pasando al PP. Por eso no descarta que él, en algún momento, lo remitiera a otros compañeros de CS para que se vieran los movimientos que estaba haciendo el PP para captar a gente de la formación naranja, sin que él sepa que pudo hacerse con ese audio posteriormente.

"Continué con mi vida, estoy alejado de la política, me desvinculé ejerciendo mi actividad y siguiendo adelante con otros proyectos", ha concluido Moreno.