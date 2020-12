Enseñanza concertada y privada de Andalucía advierte que "no se quedará de brazos cruzados" ante la 'Ley Celaá'

La enseñanza concertada y privada andaluza advierte que "no se quedará de brazos cruzados" si se aprueba 'Ley Celaá'

SEVILLA, 16 Dic.

Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma 'Más Plurales', han presentado un escrito formal ante la Delegación del Gobierno en Andalucía con las enmiendas que proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual de la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá', toda vez que advierten que "no se callarán ni se quedarán de brazos cruzados si finalmente se aprueba" en el Senado.

Así lo han indicado en un comunicado, en el que se aseguran que "de todos es sabido, y como ejemplo las movilizaciones que paralizaron las principales ciudades españolas el pasado domingo 22 de noviembre, el clamor contra la Lomloe. Cientos de miles de familias, docentes, titulares de centros y ciudadanía en general echaron su coche a la calle para decir #StopLeyCelaá".

Sin embargo, lamentan que "la ley sigue su curso y la semana que viene puede que se apruebe definitivamente en el Senado". Por eso, desde la Plataforma señalan que a través del documento entregado, "se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio".

De esta manera, añaden que "se restituiría un debate hurtado a la ciudadanía", ya que "han vetado nuestra participación durante todo el trámite parlamentario. No han querido ni dialogar, debatir ni mucho menos consensuar. Solo imponer su Ley".

Asimismo, apuntan que en caso de esto ocurra definitivamente, "hemos hecho saber a la Delegación del Gobierno en Andalucía que no nos cansaremos, no cejaremos, no decaeremos. Seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo".

De este modo, destacan que, entre otras acciones, "pediremos a los partidos políticos que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma y solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible"

Además, "recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social", agregan.

Por todo esto, "desde 'Más Plurales' Andalucía, con la legitimidad de representar a más de 600 centros, 20.000 profesores y 150.000 familias, no vamos a callarnos ni ahora ni después y no nos quedamos de brazos cruzados" porque "rechazamos que se limite y recorte la libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra sociedad democrática". "Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana", aseguran.

Asimismo, destacan que "defienden la complementariedad" de las redes pública y privada concertada. "No admitimos que la Lomloe permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado y planificar de forma arbitraria la oferta educativa sin tener en cuenta las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias", señalan.

"No aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la 'Ley Celaá' y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias", por lo que "pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial y que los padres puedan elegir el que consideren mejor para sus hijos".

Desde 'Más Plurales' Andalucía exigen también "mejoras reales" para el personal docente y no docente de los centros educativos. "La Lomloe abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo. La nueva ley de educación debe garantizar financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial".

Denuncian que, a través "del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional", para añadir que la asignatura de Religión, que "se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada".

Por último, reclaman al Estado "la obligación que tiene de financiar adecuadamente" los centros educativos públicos y concertados para "garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad". Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, "debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos".

Finalmente, desde 'Más Plurales' Andalucía también se ha querido aprovechar para hacer un llamamiento a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que "hoy y el próximo domingo día 20 de diciembre en las manifestaciones de coches que van a celebrar en todo el Estado, muestren el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades que supone esta Lomloe".