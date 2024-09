Entradas agotadas para el concierto que Ara Malikian ofrecerá el 2 de noviembre en Jaén

JAÉN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El violinista Ara Malikian ha colgado el cartel de no hay entradas para el concierto que ofrecerá el 2 de noviembre en Jaén, dentro del 25º Festival de Otoño.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha explicado que, "ante tal expectación" y a falta de dos meses de esta actuación, "el Patronato Municipal de Cultura está haciendo un esfuerzo y ya negocia la posibilidad de que ofrezca un segundo concierto".

En concreto, llegará al Nuevo Teatro Infanta Leonor con su nueva gira 'Intruso', un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para, por fin, abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música.

"En el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa", ha comentado el propio artista.

Algo que le ocurrió también en su relación con la música y "cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar". De esta forma, 'Intruso' le ha brindado la oportunidad "de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes", ajenas a su propia tradición, aportando su propia voz, su experiencia multicultural.

"Gracias a mi condición de intruso, he descubierto que el mundo entero es mi hogar. Mi casa está en mi cuerpo y en mi alma, un espacio infinito donde la identidad se transforma y la música se convierte en un lenguaje universal", ha afirmado.

Ara Malikian forma parte de la extensa programación de un Festival de Otoño de Jaén que cumple 25 años "y lo hace con una apuesta muy fuerte en la que, además de situar a Jaén en el mapa de los mejores festivales a nivel nacional, apuesta fuerte por poner en valor a artistas de la capital y por acercar la cultura a los barrios".

Esta edición, que comenzará el 19 de septiembre en la plaza de Santa María con 'La Carroza del Real', reunirá a más de 350 artistas de diversos rincones del mundo.