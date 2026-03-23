Las entradas para 'Omega. 30 aniversario', cierre del Festival de la Guitarra de Córdoba, salen a la venta este martes

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CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el espectáculo 'Omega. 30 aniversario', clausura de la 45ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebrará del 1 al 11 de julio, saldrán a la venta este martes, a las 10,00 horas, en la taquilla del Gran Teatro y a través de 'guitarracordoba.es'. El espectáculo, liderado por Kiki Morente y Lagartija Nick, llega al Teatro de la Axerquía el 11 de julio en la que será la primera fecha en Andalucía, tras su estreno en Madrid.

Tal y como ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, el festival revivirá con su programación "una de las obras más revolucionarias de la música española". Así, el mítico proyecto con el que Enrique Morente "rompió las fronteras del flamenco regresa al escenario como una experiencia en directo donde el cante jondo dialoga con la poesía de Federico García Lorca, la influencia de Leonard Cohen y una dimensión eléctrica y contemporánea que marcó un antes y un después".

Kiki Morente y Lagartija Nick reinterpretan los momentos más icónicos de Omega sobre el escenario de la Axerquía que llega a Córdoba con la intención de provocar una vivencia intensa y envolvente, en la que tradición y vanguardia se encuentran con fuerza y emoción.

Kiki Morente suma una conexión profundamente emocional, aportando su voz y sensibilidad como puente entre el legado de su padre y su presente. El bailaor Israel Galván firma la coreografía que él mismo interpretará en la noche con la que el festival pondrá punto y final. Por su parte, Lagartija Nick, pieza clave del álbum original, aporta su energía rock y su sonido experimental, manteniendo vivo el espíritu transgresor de la obra.

La banda está formada por Antonio Arias (voz y bajo); Juan Codorníu (guitarra y voces), Eric Jiménez (batería) y Juan José Machuca (teclados). Junto a ellos, estarán Marcos Gago a la guitarra flamenca, Popo Gabarre y Curro Conde a la percusión y, como parte del coro y palmas, Dani Bonilla, Noemi Humanes, Carlos Canela y Aroa Palomo. La dirección musical de este espectáculo corre a cargo de Víctor Martínez, mientras que Verónica Morales es la directora de escena y Antonio Valiente se ha encargado del diseño de luces.

Las entradas para todos los espectáculos y conciertos del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba están disponibles en 'teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/' en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario especial para los días de Festival y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.