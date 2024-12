Erik Domínguez (PP) anuncia que la querella del PSOE ante el TSJA por su polémico audio ha sido "inadmitida"

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén y parlamentario andaluz, Erik Domínguez, ha anunciado que la querella del PSOE interpuesta contra su persona el pasado mes de julio ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sido "inadmitida".

Dicha querella fue la respuesta del PSOE ante los tribunales por el polémico audio en el que Erik Domínguez adelantaba a un exparlamentario de CS las bases de una convocatoria pública para cubrir el puesto de gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes de Jaén.

Domínguez, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que esta querella se enmarca en "la campaña de acoso y derribo" contra su persona y que llevó al PSOE a presentar esta querella basada en una "falsa trama" a raíz de un audio de Whatsapp y que, "como no podía ser de otra manera, ha sido inadmitida".

Ha asegurado que "siempre" ha estado tranquilo, que ha dado explicaciones "desde el primer momento" y ha dado la cara hasta que finalmente ha sido inadmitida.

"Nosotros, el Partido Popular, vamos a seguir trabajando, por todos los jiennenses, sin mirar a quién han votado ni quién gobierna en los municipios, vamos a luchar por mejorar cada día esta provincia, y de ese camino no nos van a desviar", ha dicho Domínguez en el marco del Comité Permanente del PP de Jaén celebrado este martes.

"En circunstancias normales no se me tenía que haber notificado", ha explicado Domínguez, pero ha añadido que en este caso "el juez del Tribunal Superior de Justicia y a través de la fiscal han entendido que se me tenía que notificar porque al haber habido un daño posible, supuesto posible, daño de imagen, tendría que tener eso en mis manos por si yo quiero tomar algún tipo de acto". Sobre este punto, ya ha anunciado que no va a emprender ningún tipo de acción al respecto.

CIERRE DEL AÑO

Ha añadido que el PP de Jaén cerrará el año 2024 con una Junta Directiva provincial que celebrará el próximo lunes 16 de diciembre para, como cada año, "mantener un rato de convivencia, compartir una tarde de Navidad, con todos los que a diario trabajan por sus pueblos, por sus ciudades y por esta provincia".

En dicha Junta Directiva se hará un homenaje a las 97 estructuras locales por la labor que han realizado en la recogida y envío de material solidario a Valencia tras la trágica Dana. Y es que "todas las estructuras mostraron una solidaridad inmensa, operaron con mucha efectividad, hasta el punto de que el primer tráiler con alimentos que llegó a la Comunidad Valenciana procedía de la provincia de Jaén".

En opinión del dirigente popular, "cerrar el 2024 supone despedir un año muy intenso, en el que se han vivido dos formas distintas de entender y hacer política". Dos modelos "confrontados, antagónicos, los del PP y el PSOE".

El modelo del PP, según Domínguez, es "centrado, moderado, con una hoja de ruta clara basada en el trabajo, en ser propositivos y constructivos, huir de la confrontación, con políticas de centro, moderadas, para todos".

El modelo del PSOE, lo ha definido como "sectario" y como ejemplo ha puesto la última subvención de la Diputación de Jaén publicada en el BOP para municipios de menos de 5.000 habitantes y que, "de las 44 concedidas, solo dos han sido a municipios gobernados por el Partido Popular".

Además, en el Comité Permanente han valorado hacer un esfuerzo en las comarcas de Andújar y Baeza y se están a la búsqueda de locales para "abrir en algunos de sus municipios una sede comarcal que refuerce el trabajo de la sede de la cabecera de comarca".

Se trata, según ha explicado, de aumentar la presencia en lugares donde tienen menos representación para acercarse a sus vecinos y que vean que "nuestro único objetivo es trabajar y gestionar y así lograr su confianza, que se traduzca en los pocos votos que nos separaron de gobernar la Diputación provincial".