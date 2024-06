La escritora Aurora López apuesta en Sevilla por la lectura para tener ciudadanos "con criterio" y que "puedan opinar"

CARMONA (SEVILLA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Unir la palabra obligatorio a leer no me entra en la cabeza. Obligar a leer hace que la literatura se configure como algo aburrido y que no eliges tú. Lo ideal sería que los niños lo eligieran. Hoy día hay una amplia oferta de literatura infantil y juvenil que antes no había y solo hay que conseguir que los jóvenes se acerquen a la lectura, por ejemplo, regalándoles libros", ha argumentado este lunes la autora Aurora López con motivo de su participación en el curso de verano 'Construyendo mundos: cómo crear una novela', que ha comenzado en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, dirigido por ella y por la escritora Nerea Riesco.

En declaraciones a Europa Press, la autora ha apuntado que "las administraciones saben que tienen que invertir en este ámbito y me consta que hay iniciativas, pero el problema son los recursos. A veces se destinan a otras cosas que pueden ser menos prioritarias que conseguir formar en el ámbito de la lectura", un hábito que es esencial para tener "ciudadanos con criterio y que puedan opinar". "Sevilla es una de las grandes ciudades europeas con menos bibliotecas", ha añadido el filólogo y escritor Antonio Puente Mayor, que ha comparado la situación con el panorama del cine nacional: "Con el dinero que se invierte en una sola película española, tendríamos para un gran programa de lectura en España. No hay ayudas ni programas para los escritores".

Aurora López ha hecho hincapié en que la literatura no va a desaparecer pero hay que adaptarse a los nuevos formatos y maneras de difusión. "Incluso los más reacios a los libros electrónicos, al final, le hemos encontrado algunas ventajas, al igual que con los audiolibros", ha sostenido. Puente Mayor ha añadido que, además, gracias a plataformas gratuitas y telemáticas para publicar o la autopublicación estamos ante "formas de democratizar la cultura, ya que permite que todo el mundo tenga posibilidad de alzar la voz y de expresarse".

La directora del curso ha animado a que todo el mundo escriba, aunque no sea para publicar, ya que la escritura "tiene múltiples beneficios". "Se recomienda que se escriba a personas con problemas de salud mental o en momentos de bloqueo. Es una terapia gratuita y te ayuda a conocerte y a desbloquearte", ha defendido. En términos de empleo, Puente Mayor ha declarado que "mucha gente come del mundo editorial", que "da trabajo a muchísima gente; además de hacer felices a los lectores, se hace feliz a la gente que vive de la distribución, de la venta y a los libreros".

No obstante, a veces esta felicitad no incluye a los escritores, ya que "al final se llevan, como mucho, un 10% de la venta". "Hay personas que viven de la literatura", ha afirmado la también profesora de Derecho Aurora López, aunque el filólogo ha matizado que, en la gran mayoría de casos, lo compaginan con otras actividades culturales como colaborar en prensa, hacer cursos u organizar eventos culturales y mesas redondas.

También se ha abordado la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), herramienta que tanto la escritora como el filólogo han coincidido en que tiene muchas ventajas. "Está el mito de que la Inteligencia Artificial te va a escribir una novela, pero no es verdad", ha defendido la autora. "Tiene una virtud muy buena, y es que corrige las faltas de ortografía y de ortotipografía", ha explicado Puente Mayor. "A las obras escritas por Inteligencia Artificial les falta alma", ha añadido. Por último, han declarado que "la Inteligencia Artificial tiene que estar al servicio del ser humano y, en ningún caso, debe servir para que piense menos, sino para descargarle de tareas repetitivas y para que pueda desarrollar su potencial pensando y creando".