Espadas achaca a la Junta un "caso Emergencias" por contrataciones y Moreno le previene de bulos que pueden "explotarle"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acuñado este jueves el "caso Emergencias" para denunciar las presuntas irregularidades en contrataciones "a dedo" por parte de la Junta de Andalucía bajo el gobierno del PP-A, a lo que el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, le ha respondido pidiéndole "rigor" y afeándole que difunda "bulos" que pueden acabar "explotando en las manos" de quien los inicia, como si fueran "bombas de relojería".

Son acusaciones que el presidente andaluz y el líder de la oposición se han intercambiado en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, al hilo de la pregunta que Juan Espadas ha formulado a Juanma Moreno, a quien ha comenzado pidiendo explicaciones por el hecho de que, "en los últimos dos años", por parte de la Junta hayan estado "adjudicando a dedo, sin procedimiento, al margen de la legalidad" y "de una manera opaca 243 millones de euros a la sanidad privada".

Al respecto de dichas contrataciones de emergencia, fuentes socialistas han aclarado posteriormente que el PSOE-A está recopilando documentación al respecto con solicitudes de información a la Junta a través del Parlamento, y tienen previsto trasladar posteriormente toda la que obtengan a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para su investigación.

En el Pleno, Espadas ha emplazado a Moreno a aclarar "cómo está gestionando esas inversiones", con las que el propio presidente y su gobierno deciden "a quién benefician y de qué forma, y planteándolo de una manera absolutamente al margen de la legalidad", y ha reprochado al Gobierno del PP-A que, cuando argumentaban que "no eran necesarios los 8.000 sanitarios que en octubre de 2021 despidieron, al mismo tiempo estaban sacando contratos de emergencia" que "no tenían ningún amparo legal", porque "la norma estatal que lo amparaba estaba derogada", y la propia Consejería de Hacienda había sacado una instrucción que desaconsejaba las contrataciones de emergencia, según ha abundado.

El dirigente socialista ha remarcado que la Junta debía haber optado por el "concurso público, la licitación, la concurrencia" competitiva a la hora de adjudicar contratos, y ha insistido en pedir a Moreno que "explique por qué no lo ha hecho así y ha preferido" optar por "adjudicaciones a dedo" que el Gobierno del PP-A ha convertido "en la regla general", según ha advertido Espadas, que ha atribuido así a la Junta "actos nulos de pleno derecho".

"COMPROMISO" DE MORENO "FRENTE AL DESPILFARRO" DEL PSOE-A

Moreno ha replicado al líder del PSOE-A defendiendo que su gobierno ha cumplido con su "compromiso adquirido frente al despilfarro y la mala gestión" de anteriores gobiernos socialistas, y sobre las presuntas "contrataciones irregulares" ha acusado al líder de la oposición de sacar "un nuevo conejo de la chistera" que el presidente ha enmarcado en el actual "momento electoral".

Ha agregado que se trata de "algo que es antiguo, que no tuvo ningún recorrido en la legislatura anterior, y que obtuvo el rechazo del Parlamento andaluz", tras lo que ha sentenciado que "todos los contratos de emergencia, adendas, prórrogas, nos trasladan que se cumple con la Ley de Contratos del Sector Público y han sido avalados por el gabinete jurídico", así como "fiscalizados por la Intervención y el propio Tribunal de Cuentas".

Además, Moreno ha remarcado que esos contratos de emergencia fueron usados durante la pandemia por "el Gobierno" central y "el resto de comunidades autónomas", y al respecto ha puesto de relieve que, "en abril, la Fiscalía abrió diligencias sobre una decena de contratos de emergencia de la Administración General del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez".

De igual modo, el presidente ha advertido a Espadas de que lo que no va a hacer "nunca" su gobierno "son contratos verbales", y en esa línea ha acusado al PSOE de encargar, cuando gobernaba la Junta, "obras en carreteras con contratos verbales de los que no existe constancia".

"MUCHOS PUFOS POR CONOCER"

"Hay muchos pufos todavía por conocer, y uno de ellos fue una lluvia de reclamaciones de empresas a las que adjudicaban obras de carreteras sin ningún papel, solo de palabra", ha continuado Moreno antes de concluir preguntando a Espadas si pretende darle al Gobierno del PP-A "lecciones de ejecutar bien los recursos públicos con el aval del pasado tan reciente" de gobiernos socialistas.

Espadas le ha respondido indicándole que no quería "dar lecciones", sino "pedirle explicaciones" y ejercer su "labor de oposición", y en esa línea ha enfatizado que Moreno acabará teniendo que darlas en el Parlamento, "o donde haya que darlas, por un procedimiento anómalo".

En esa línea, el líder socialista ha recomendado al presidente que no afirme "con rotundidad" que el procedimiento seguido por la Junta era "legal", como "pretende hacernos ver" Juanma Moreno, "porque probablemente le van a decir pronto que no" era así.

Además, Espadas ha aludido a una información difundida este jueves por la Cadena SER según la cual la Consejería de Fomento adjudicó contratos de emergencia a la empresa Barveal S.L. para reparación de hundimientos y deformaciones de la calzada de carreteras en la provincia de Cádiz pese a que dicha firma no tenía trabajadores ni experiencia en el sector.

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que Moreno le "ha contestado" sobre ese tema sin él mismo previamente "haberle preguntado", por lo que "algo le preocupará" al presidente ese tema, ha añadido.

Espadas ha criticado al respecto que el Gobierno de Moreno adjudicase "una obra de emergencia de una carretera" a una empresa que "no tiene ni las calificaciones" requeridas "ni está en el registro de licitadores", y ha emplazado al presidente a aclarar si "realmente sabía" esas circunstancias, y "sobre todo si es su 'modus operandi'" esa forma de contratar.

En esa línea, Espadas ha concluido su intervención reprochando al presidente que "el problema aquí ya no es una cuestión puntual", sino que si la concertación "masiva con la sanidad privada", y las "contrataciones de emergencia de carreteras han decidido" que se hagan con adjudicaciones "a dedo sin justificación a una empresa que ni siquiera se dedica a eso, no tiene trabajadores ni capacidad", es que hay un "caso" atribuible al Gobierno de Moreno que "se llama el 'caso Emergencias'", ha sentenciado.

Moreno ha respondido al líder del PSOE-A indicando que "no le dan la información correcta", y que la empresa a la que ha aludido "concurrió con otras ocho", por lo que "no hay adjudicación directa". Además, ha aseverado que, con su gobierno, y a diferencia de lo que ocurría en la etapa del PSOE-A, "aquí se hacen las obras, las que están recepcionadas en tiempo y forma y de manera correcta, y además sin ningún intermediario".

Moreno ha acusado a Espadas de estar "desfilando una vez más", en el ámbito sanitario, "desde la mentira al bulo", y le ha aconsejado que tenga "cuidado con el bulo, porque termina reventándole a las manos que lo inician".

De igual modo, ha subrayado que, en los últimos cinco años de gobiernos del PSOE-A, el presupuesto de sanidad de la Junta "aumentó un 17%, y el de conciertos un 72%", mientras que con el Ejecutivo del PP-A el presupuesto de sanidad "aumentó un 41%, y los conciertos un 27%", por lo que los socialistas "concertaban mucho más", y, además, "todos los gobiernos socialistas conciertan".

Moreno ha concluido así emplazando a Espadas a dejar "de hacer bulos y de faltar a la verdad en una serie de cosas que sabe que no tiene razón", algo que ha enmarcado en la "presión interna" a la que entiende que se ve sometido el líder del PSOE-A "a dos meses de unas elecciones", pero que no justifica "faltar a la verdad de manera reiterada", porque "no es rentable ni en términos políticos ni institucionales", y los bulos "se inician y nunca se sabe a quién le explota en las manos", ha zanjado el presidente.