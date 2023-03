Nieto afirma que los contratos de Salud se "saltan a la piola" la Ley y Moreno le afea la "sobreexcitación" electoral

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de "saltarse a la piola" los procedimientos legales en las contrataciones de emergencia en la Consejería de Salud con "incumplimientos" como recoger "en un expediente varios contratos, una auténtica matrioshka y maraña" en el que "se juntan contratos, prórrogas, adendas y correcciones de errores" y, todo ello, a juicio de Nieto, "de manera irregular". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le ha afeado su "sobreexcitación" electoral ya que los informes jurídicos "avalan" los contratos.

En su turno de preguntas en la sesión de control en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha acusado a Moreno de "irregularidades importantes" en la gestión del dinero público, centrando sus críticas en la Sanidad, donde le ha vuelto a pedir que "quite" de la orden de la Consejería de Salud y Consumo la corrección hecha y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en virtud de la cual la administración sólo recurrirá a la colaboración privada "en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencia sanitarias". "Si tan seguro está de que no va a usar esto, quítelo", le ha dicho.

"No, no está obrando bien, presidente", ha sostenido la portavoz de Por Andalucía en su intervención, en la que ha alertado de una "madeja muy preocupante" en materia de contrataciones. "Los ciudadanos tienen derecho a que se sea escrupuloso con el dinero público", apuntado de nuevo a que este procedimiento le suena "al corazón de los ERE", el caso de corrupción que ha terminado con la entrada en prisión de varios altos cargos de la Junta de Andalucía en tiempos del PSOE. Nieto ha pedido a Moreno que "no tenga el desahogo de decirme que es un bulo".

Éste ha reiterado que acusar al Gobierno andaluz de privatizar en Sanidad es "faltar a la verdad" y "un bulo" cuyo objetivo es "enredar y desgastar" al Ejecutivo de Moreno. El presidente ha lamentado la "sobreexcitación" electoral del discurso de Nieto por la cercanía de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. "Si le preocupa el dinero público, ¿por qué no ha designado a miembros para la Comisión de la Faffe?", la he preguntado directamente Moreno a la portavoz de Por Andalucía.

"No se pueden tener dos varas de medir. No es coherente que le preocupe el dinero público cuando gobierna el PP pero no cuando gobierna la izquierda", ha sentenciado el presidente, para el que la exposición de Por Andalucía en relación con las contrataciones realizadas en el ámbito sanitario son una "retahíla de incoherencias" que "faltan a la verdad", aludiendo de nuevo a la apertura al completo del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo Militar, en el que la Junta ha invertido 74 millones de euros en los dos últimos años para su recuperación después de haber sido objeto del vandalismo y haber estado abandonado durante 15 años.