Espadas afea que el PP "se quiere envolver en la bandera andaluza para reescribir la historia que no protagonizó"

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este miércoles que el PP "se quiere envolver en la bandera andaluza para reescribir la historia que no protagonizó".

Así lo ha indicado en Jaén, donde ha participado en Jaén en la entrega de los III Premios 4D-Rafael Escuredo de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, y donde ha asegurad que "ha sido mucho el trabajo, a lo largo de estos años, de los andaluces y de las andaluzas" en la construcción de la autonomía, en la que también ha reivindicado el papel de su partido.

"Sin duda, si hay un protagonista que se hizo cargo, se responsabilizó de representar ese anhelo de los andaluces, fue el Partido Socialista a lo largo de 37 años de gobierno", ha dicho, no sin valorar "lo que Andalucía ha avanzado" y el "futuro prometedor" que tiene y por el que hay que "seguir trabajando juntos".

Frente a ello, se ha referido al PP como "heredero del negacionismo de Andalucía". "Aquel que les dijo a los andaluces que nuestro referéndum de autonomía no era, ni nos debía interesar porque no era su proyecto, el proyecto de autonomía de Andalucía y de autogobierno, es el que ahora se quiere envolver en una bandera andaluza para reescribir la historia que no protagonizó", ha lamentado.

De ahí, que según ha apuntado, cada 4 de diciembre y 28 de febrero los socialistas vayan a recordar "al Partido Popular y a la derecha andaluza que nunca creyeron en esta tierra", auque ha dado la bienvenida "al trabajo por ella ahora".

"Los socialistas siempre vamos a trabajar por una Andalucía que esté unida para avanzar y conquistar el futuro y, por tanto, es evidente que nosotros, cada año, lo que pensaremos será en lo que necesita Andalucía", ha declarado.

A su juicio, "la Andalucía de hoy es la Andalucía que sale a las calles, por ejemplo, ayer, para reivindicar el que un derecho como el de la dependencia no se puede hacer efectivo por culpa de la nefasta gestión de Moreno Bonilla".

Igualmente, "es la que reivindica en las puertas de los centros de salud o en los hospitales el por qué tenemos la peor sanidad pública, sin duda, que ha tenido Andalucía en toda su autonomía"; una "financiación justa" para las universidades o "la financiación que necesita esta tierra para poder seguir progresando".

El secretario genera ha hablado también de "la Andalucía de hoy que necesita viviendas y que no tiene un gobierno comprometido, aun ni de lejos, en construir las viviendas a precios asequibles" que necesita la ciudadanía.

"Por tanto, mucho que hacer, mucho menos que sencillamente seguir haciendo propaganda, como hace el señor Moreno Bonilla, mucho que trabajar y, desde luego, el PSOE va a estar siempre en la construcción de esa Andalucía anhelada, de esa Andalucía de hoy, pero esa Andalucía también del mañana", ha concluido.