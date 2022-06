Espadas se compromete con la "estabilización" del personal de la Junta y acusa a Moreno de "engañar" al colectivo

BAZA (GRANADA), 8 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha expresado este miércoles su "compromiso" con la "estabilización total" de las plantillas de la Administración autonómica, y ha acusado al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de "engañar" al colectivo de interinos de la Junta.

En una atención a medios durante una visita al mercadillo de Baza (Granada) en el marco de la sexta jornada de la campaña electoral de los comicios andaluces del 19 de junio, Juan Espadas ha realizado estas consideraciones al hilo de un video que, según ha explicado, vio este pasado martes y en el que a Juanma Moreno "lo abordaban distintos colectivos que desde la Administración andaluza se están dirigiendo al Gobierno andaluz" tras el "último engaño" que, según el candidato socialista, ha cometido el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ya metido prácticamente en campaña electoral".

Dicho "engaño", según ha relatado Espadas, ha sido "aplicar la Ley de Estabilización del Gobierno de España en Andalucía de una manera torticera, o lo que viene siendo introduciendo expedientes de regulación de empleo encubiertos, que es llamar las cosas por su nombre".

"Ayer el señor Moreno Bonilla volvía de nuevo engañar a los interinos y a las personas que no han visto incorporadas sus plazas en esa estabilización, en esa posibilidad que daba el Gobierno de España para que, efectivamente, pudieran acceder a través de concurso a consolidar sus plazas", ha alertado Espadas, quien ha agregado que "estas cosas hay que explicárselas bien al resto de ciudadanos", porque "los que están en esa situación saben perfectamente que ahí Moreno se ha querido ahorrar un montón de plazas, no incorporándolas para luego recortar y reducir la plantilla de la Administración andaluza".

Tras apostillar que justo eso era "lo que le pedía" al presidente de la Junta la candidata de Vox, Macarena Olona, Espadas ha incidido en que Moreno "podía perfectamente, con esa Ley de Estabilización" del Gobierno, y "como han hecho otras administraciones autonómicas o ayuntamientos como el de Sevilla, la estabilización de la totalidad de los puestos".

Según ha subrayado, "por una razón o por la otra, son puestos estructurales, estaban dotados presupuestariamente y, por tanto, efectivamente se podía haber hecho" esa estabilización "con voluntad política", algo que Moreno "no ha tenido", según ha criticado el candidato socialista, que ha pedido al líder 'popular' que "no engañe de nuevo diciendo que ya un día de estos repescará esas plazas".

"Eso no es verdad, se podría haber hecho y no se ha hecho", ha enfatizado Espadas, que ha querido trasladar "un mensaje claro y directo no sólo al conjunto de la plantilla o de los empleados públicos de la Junta, sino en especial al personal de las agencias de la Junta, que se está viendo especialmente sometido al maltrato a su imagen" y "a su trabajo por afirmaciones claras de la ultraderecha y también del señor Moreno y del señor (Juan) Marín --vicepresidente de la Junta y candidato de Cs--, que tratan de confundir la imagen de las personas que no tienen consolidado su puesto con la fórmula del enchufado", algo que Espadas ha tachado de "infamia".

Así las cosas, el candidato socialista ha querido trasladar su "respaldo" y su posición de "defensa de estos empleados, en especial los de la agencias" públicas de la Junta, y su "compromiso a la estabilización total" de estas plantillas, "como se puede hacer conforme a las leyes para ello", según ha zanjado Juan Espadas.