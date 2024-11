Espadas confía en un "gran congreso" del PSOE pese a que parezca "magníficamente bien planificado por la derecha"

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha declarado este viernes "convencido" de que el PSOE federal va a celebrar un "gran congreso" este fin de semana en Sevilla, aunque el cónclave parezca estar "magníficamente bien planificado por la derecha" a tenor de los asuntos de actualidad que le rodean, como la reciente dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE en Madrid y las acusaciones del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que apuntan directamente a la cúpula del partido.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, a unas horas de que comience el Congreso federal que él mismo va a presidir, Juan Espadas ha señalado que los socialistas están "ilusionados" ante esta cita, y ha sostenido que, "más allá de las atmósferas políticas, de las coyunturas y del día a día, los congresos del PSOE significan siempre un paso adelante en lo que luego se convierten en normas en el Boletín Oficial del Estado cuando gobernamos", o "en grandes avances para la sociedad española".

Sobre el papel de la delegación andaluza en este encuentro nacional, el líder del PSOE-A ha comentado que distintos compañeros están "distribuidos" en las comisiones del Congreso donde se debaten las enmiendas a la Ponencia Marco, "se hacen las aportaciones" y éstas se comparten o confrontan "con otros compañeros" de otras delegaciones.

De igual modo, y tras subrayar que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuenta con su "respaldo para elegir a los mejores" para conformar la nueva Ejecutiva federal del PSOE, Juan Espadas se ha declarado también "convencido" de que en ella "por supuesto habrá representación andaluza, porque siempre la ha habido y siempre la va a haber", ha remachado.

En esa línea, ha defendido que el PSOE-A es "una federación importante" en el partido que tiene "mucho talento y mucho compromiso y lealtad política con el proyecto de Pedro Sánchez", y "Andalucía siempre ha marcado, de alguna manera, ese equilibrio entre los territorios de España para que llevemos siempre el norte muy claro".

Espadas ha valorado que en este Congreso se va a "hablar de vivienda, de cambio climático, de cómo conseguir que un país que está creciendo mucho más que la media europea" en materia económica y de empleo, eso se convierte "al final en un reparto más justo de esa riqueza", porque actualmente "el problema de la sociedad es que al final la riqueza se concentra en pocas manos y hay mucha gente que no ve en sus vidas el que esto le repercuta en positivo", ha comentado.

"Hay que ser valientes, ambiciosos, y hablar de cuestiones que al final proyectan la España que queremos de aquí a como mínimo 2030", ha abundado Juan Espadas, que preguntado por los "frentes abiertos" que afectan al PSOE y marcan el inicio de este congreso ha indicado que él "diría que es un Congreso magníficamente bien planificado por la derecha de este país y por todos los intereses que la rodean", desde donde "no le perdonan a Pedro Sánchez que no fuese (Alberto Núñez) Feijóo (PP) el que gobierne este país".

En esa línea, ha atribuido a la derecha una estrategia de "absoluto acoso y derribo" contra el Gobierno de Sánchez, y sobre las investigaciones judiciales en marcha ha señalado que "hay que respetar los tiempos de la Justicia" y "colaborar en términos de declaraciones, pero no estamos dispuestos a estar permanentemente teniendo que defendernos sobre acusaciones sin pruebas", ha apostillado.

Al hilo, Espadas ha tachado de "absolutamente lamentable que haya un delincuente confeso, Víctor de Aldama, que se pasea por los medios de comunicación planteando acusaciones muy graves y sin ningún tipo de pruebas", algo que conlleva "un deterioro reputacional en la imagen, y una indefensión por parte de las personas a las que se refiere", ha añadido.

"Estamos en un país en el que hay una democracia, un Estado de derecho y unas garantías para los ciudadanos", por lo que "debemos de ser rigurosos con las acusaciones que se hacen", ha abundado el líder del PSOE-A, que ha dicho que no va a "creer absolutamente nada" de Víctor de Aldama "hasta que no ponga pruebas encima de la mesa".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, en otra entrevista en Canal Sur Radio, Juan Espadas se ha pronunciado también sobre la cuestión de la financiación autonómica que figura también en la ponencia marco del Congreso federal, por lo que será objeto de debate, y al respecto ha comentado que "desde Andalucía tenemos muy claro que el acuerdo en relación con un mecanismo de financiación para Cataluña --alcanzado entre el PSC y ERC-- no puede ser en ningún caso", y "no lo va a ser", porque "además el PSOE nunca ha dicho que lo que lo fuese, un sistema de financiación que excluya el que Andalucía y otras comunidades infrafinanciadas obtengan en un acuerdo para un nuevo modelo de financiación lo que deben para financiar sus servicios públicos, para garantizar de alguna manera la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos en términos de equidad con cualquier otro territorio".

"Por tanto, sabremos llegar a esa fórmula de equilibrio" para una "justa financiación de las competencias de cada de cada gobierno autonómico con absoluta responsabilidad y corresponsabilidad fiscal entre todos", ha augurado el líder del PSOE-A.

INVITACIONES A FELIPE GONZÁLEZ Y ALFONSO GUERRA

Por otro lado, Espadas ha comentado que tanto el expresidente del Gobierno Felipe González como el exvicepresidente Alfonso Guerra han sido "invitados" a asistir a este Congreso federal, y ya el que vayan o no "es una cuestión de sus agendas o de su voluntad".

"Invitados están, igual que los expresidentes de la Junta de Andalucía", como Susana Díaz, y "si no van será sencillamente porque no desean o no pueden", ha apostillado el secretario general del PSOE-A, que ha defendido que el PSOE actual "no vive de las rentas" de su pasado y "afronta la realidad de hoy y de los próximos años con arreglo a lo que las políticas socialdemácratas ahora mismo pueden aportar en nuestra sociedad".

Ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE "se han enfrentado desde el último Congreso" federal --celebrado en octubre de 2021 en Valencia-- hasta ahora "a la recuperación económica de una pandemia mundial", y, tres años después de aquella cita, "la economía española es la que más crece, con mucho por encima de la media europea", y en este país "se crea más empleo que nunca" y "la riqueza se distribuye de manera más justa", ha puesto de relieve para acabar concluyendo que el PSOE "está en lo que hay que estar, en los problemas de la gente".