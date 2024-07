Espadas cree que Moreno debe relevar a los consejeros de Salud y Turismo en la "crisis de gobierno" que prevé "el lunes"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), debería relevar a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y al titular de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en la "crisis de gobierno" que, según sus "cábalas", el jefe del Ejecutivo autonómico va a anunciar el próximo lunes, 29 de julio.

Así lo ha indicado Juan Espadas en una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla), y a preguntas de los periodistas sobre la "crisis de gobierno" que "anunciaba que iba a hacer" Juanma Moreno tras la salida, el pasado mes de mayo, de Carmen Crespo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para concurrir como candidata del PP al Parlamento europeo en las elecciones que se celebraron el pasado 9 de junio.

El líder del PSOE-A ha sostenido que el hecho de que Moreno pueda cambiar su ejecutivo supone el "reconocimiento de que el Gobierno va mal, porque hace casi dos meses", el presidente, al "hacer balance del ecuador de su mandato, decía que todo iba magníficamente bien", pero "al mismo tiempo anunciaba que iba a hacer una crisis de gobierno".

"Cuando uno hace una crisis de gobierno es porque su gobierno no funciona; si funcionara, lo mantendría, es evidente", ha razonado en esa línea Juan Espadas, quien ha opinado que "lo más sorprendente" de este asunto es que Moreno "necesite dos meses para ver a quién tiene que cambiar y por quién va a sustituirlo".

Para el dirigente socialista, esto demuestra "cómo es" Juanma Moreno Bonilla, "una persona indecisa, temerosa y que no tiene claras ni las ideas ni el modelo de comunidad autónoma y de gobierno de Andalucía que quiere", ha sostenido.

Espadas ha añadido que el presidente "sabe perfectamente que tiene un agujero negro en la sanidad, en la cultura y en otros departamentos como, por ejemplo, en la agricultura", donde "parece como si no se hubiera ido" Carmen Crespo de la consejería del ramo, "porque sigue todo exactamente igual".

"No se hacía nada, pero sigue sin hacerse y tampoco parece que haga falta", ha comentado Juan Espadas, que ha descrito como "bastante inerme" el Gobierno de Moreno, al que ha animado a coger "el toro por los cuernos", desde la premisa de que "tiene un problema muy grave" en la sanidad, y "no va a entender nadie en Andalucía que no cambie" a la consejera de ese departamento, Catalina García.

"Ya veremos qué ocurre", ha apostillado Espadas, quien ha anunciado que "esto será la semana que viene", ya que, "según mis cábalas, el próximo lunes se anunciará ese cambio de gobierno".

De igual modo, el secretario general del PSOE-A ha opinado que no cree que queden "más razones que darle" a Juanma Moreno para relevar al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, de quien ha dicho que es "un consejero claramente prescindible, por muchas razones".

"Ya veremos si lo cambia o no", ha comentado también Juan Espadas, quien no ha querido "seguir" señalando lo que, en su opinión, debería hacer Moreno con su "crisis de gobierno" porque le parece "una falta de respeto entrar en lo que debe ser su trabajo".

En todo caso, Espadas ha concluido señalando que lo que "probablemente le esté pasando" a Moreno "es que no encuentra el sustituto" de los consejeros que quiera relevar, o "no tiene claras cuáles son sus prioridades". "Pero los andaluces cada vez las tenemos más claras", ha advertido el líder del PSOE-A para concluir.