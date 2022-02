Espadas cree que la única mayoría "posible" de gobierno en CyL es la de PP-Vox y Mañueco debe aclarar si no la quiere

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha señalado este martes que la "realidad", aunque "desgraciada", es que la única mayoría "posible" de gobierno en Castilla y León a tenor del resultado de las elecciones del pasado domingo, 13 de febrero, es la que suman PP y Vox, y debe ser el candidato 'popular' a la Junta de dicha comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, quien diga "si no quiere gobernar con Vox" y buscar una alternativa para gobernar en minoría.

De esta manera se ha pronunciado el líder de los socialistas andaluces en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el PSOE se abstuviera en las Cortes de Castilla y León para que Fernández Mañueco pueda ser investido presidente sin necesidad de contar con Vox para gobernar.

Juan Espadas ha comentado que "es curioso la habilidad que tiene el PSOE para acabar siendo el centro de las cuestiones", cuando él no ha escuchado a Mañueco "pedirle nada al PSOE" de Castilla y León de cara a su posible investidura.

El secretario general del PSOE-A ha señalado que el candidato del PP ha obtenido un resultado en las urnas que "ni de lejos es el que esperaba", y que le concede "una mayoría muy débil para gobernar" la comunidad, de modo que "se supone que intentará construir" esa mayoría de gobierno "con otra fuerza política, que probablemente será la que determina cuál es el espacio de la derecha en Castilla y León", según ha abundado Espadas, quien ha reiterado por ello que no entiende "por qué la cuestión es qué va a hacer el PSOE".

"Preguntemos a Mañueco qué piensa hacer" él, que "eso es lo que están esperando los castellano y leoneses que se les diga", ha continuado Espadas, para quien está claro que los ciudadanos de esa comunidad han dicho que la "mayoría" de gobierno es la que representan PP y Vox, y es "la única posible" que sale para la Junta.

A partir de ahí, ha agregado Espadas, "el PP es el que tiene que tomar una decisión y decirle a la sociedad si no quiere formar gobierno con Vox y pedirle a las demás fuerzas que se abstengan para gobernar en minoría absolutísima, o si está dispuesto a llegar a un acuerdo con Vox y conformar un gobierno inédito, nuevo en España".

"QUE CADA PALO AGUANTE SU VELA"

El dirigente socialista ha defendido que "el orden de los factores es importante", y "el primero que se tiene que pronunciar es el que tiene que formar gobierno". "En este momento lo que quieren saber los ciudadanos en Castilla y León es si lo que mayoritariamente se ha votado en esa tierra va a conformar gobierno o no", ha insistido Espadas, quien ha apelado a ser "sensatos y responsables", y a que "cada palo aguante su vela".

"El PP es el que tiene que pronunciarse: si no quiere gobernar con Vox, que se lo diga claro a la sociedad", y en esa opción, que no cuente con dicho partido "en ningún caso", porque "o se está o no se está", según ha advertido Espadas, quien ha incidido en pedir que "si Mañueco no quiere nada con Vox, que lo diga, y entonces el PSOE tendrá claro cuál es su votación" en la sesión de investidura del presidente de Castilla y León.

COALICIONES DE PP Y VOX

De otro lado, el secretario general del PSOE-A ha señalado que el resultado de las elecciones del domingo dibujan "un escenario a escala nacional en el que el PP ha ido engordando a la extrema derecha, a esa fuerza política", en alusión a Vox, "que ha crecido enormemente" en Castilla y León como consecuencia, a juicio de Espadas, de que los 'populares', "en vez de diferenciar claramente sus políticas" respecto de las de Vox, aceptan una "coalición de ideología política de derecha y extrema derecha" para conformar gobiernos.

En ese contexto, Espadas ha apuntado que desde la izquierda y el PSOE deben "explicar a los ciudadanos cuáles son las consecuencias de tener a la extrema derecha en el gobierno de una comunidad autónoma", sin incurrir por ello en "apelaciones al miedo", sino advirtiendo del "retroceso en términos democráticos que significa introducir en un gobierno" como sería el andaluz a una fuerza política que "no comparte el Estatuto" de Autonomía y cuyo proyecto político va "a la médula de lo que los socialistas consideramos básico en términos de conquista en democracia", como son una sanidad "pública fuerte", al igual que la educación, los servicios sociales, la igualdad de oportunidades, los derechos de las mujeres o la memoria democrática, "todo aquello que le repele a la extrema derecha", según ha relatado Espadas.

El líder socialista ha advertido de que "ya no estamos hablando de una extrema derecha que ha pactado" en el Parlamento andaluz con el PP las "políticas" a aplicar en la comunidad autónoma, sino que "entiende que tiene el derecho y el deber de formar parte de gobiernos y condicionar las decisiones" de éstos "desde dentro".

En esa línea, Espadas se ha mostrado convencido de que, en próximas elecciones, los ciudadanos tendrán que decantarse entre "gobiernos en los que esté la extrema derecha y gobiernos liderados por el PSOE" como el que está confiado en presidir en Andalucía tras las próximas elecciones, que está seguro de que va a "ganar", según ha señalado.