Espadas emplaza a Moreno a aceptar la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento sobre la juventud en Andalucía

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a aceptar con los votos del Grupo Popular la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz "sobre la juventud en Andalucía".

Se trata de una iniciativa que el PSOE-A ya defendió en la pasada legislatura en el Pleno del Parlamento, pero que no salió adelante por el voto en contra de PP-A, Ciudadanos (CS) y Vox, y que este lunes Juan Espadas ha vuelto a defender al hilo de la presentación del informe 'Juventud vulnerable y democracia en España', al que ha asistido en la sede de la Fundación MAS en Sevilla.

En una atención a medios, el líder del PSOE-A ha explicado que dicho informe aborda "los retos de la juventud" y "ha sido auspiciado o apoyado por el Parlamento europeo y por otras fundaciones progresistas", porque "a los socialistas, a los progresistas, en Europa, en Andalucía, en España, nos preocupan los retos y las inquietudes de los jóvenes", según ha defendido.

En esa línea, Juan Espadas ha anticipado que este lunes iban a "conocer de primera mano los datos de ese estudio" y a "plantear también cuáles son, a nuestro juicio, los temas que la juventud andaluza está planteando y sobre los que no encuentra respuesta".

El dirigente socialista ha remarcado que desde el PSOE-A "hemos intentado que este ejercicio de estudio o diagnóstico de cómo incrementar la participación de los jóvenes en el reforzamiento de la democracia, en la confianza en las instituciones y en la propia actividad política, fuera uno de los elementos que el Parlamento de Andalucía se tomara mucho más en serio", y al respecto ha recordado dicha iniciativa para la creación de un grupo de trabajo que, "desgraciadamente", no salió adelante, y con la que se perseguía "extraer conclusiones para una estrategia integral sobre la juventud andaluza", según ha precisado.

"ASIGNATURA PENDIENTE"

Espadas ha aprovechado entonces para trasladar públicamente a Juanma Moreno que "esto es una asignatura pendiente en Andalucía", y le ha animado a que el PP-A garantice su "voto afirmativo" a la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento si el PSOE-A lo vuelve a plantear en la Cámara andaluza.

"Me parece que no hay justificación para que en el Parlamento no hablemos mucho más de la juventud y, sobre todo, que traslademos, desde todas las representaciones políticas, al Gobierno de Andalucía, al actual o a cualquier otro gobierno, cuáles son, a nuestro juicio, esos retos" que "vienen de los recursos económicos que destinamos a las políticas que les benefician; a la vivienda, por ejemplo, al empleo, a su primera oportunidad laboral, a la educación, a la oferta universitaria en Andalucía, y a tantas otras cuestiones que todos los estudios dicen que hacen que los jóvenes no se sientan adecuadamente representados o, sencillamente, protagonistas y partícipes de la acción política", ha abundado Juan Espadas.

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha emplazado al Gobierno andaluz del PP-A a que "tome nota", y al presidente, Juanma Moreno, "de forma directa", a que "acepte la propuesta" del Grupo Socialista "para organizar, constituir un grupo de trabajo parlamentario sobre la juventud en Andalucía".

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LOS JÓVENES

A preguntas de los periodistas, Juan Espadas ha sostenido que hay que tomarse "muy en serio la participación en las elecciones de la juventud", que "se acerca a las urnas cuando ve en la gestión de un gobierno, en la acción legislativa, la posibilidad de mejorar los problemas que tienen ellos en este momento", o "su familia, su entorno", y al respecto ha explicado que lo que dice el referido estudio presentado este lunes es que "los niveles de participación son bajos" porque los jóvenes "no se sienten representados, o no sienten que las cuestiones que les preocupan se debatan, o se tomen decisiones políticas comprometidas que mejoren esa situación".

Espadas ha aludido entonces al Bono Alquiler Joven puesto en marcha por el Gobierno central y a la "gestión" que de dicho recurso ha hecho la Junta de Andalucía. Así, ha criticado que la tramitación de dicha iniciativa ha sido, "inexplicablemente, objeto de un retraso de más de dos años" por parte del Gobierno andaluz para que el dinero "llegara al bolsillo de los chavales" beneficiarios del mismo.

El dirigente socialista ha criticado también que el Ejecutivo andaluz "no se implica más, como sí está haciendo el Gobierno de España, en ayudar a los chavales a poder financiar el transporte público con algún tipo de ayuda", y ha lamentado que "la derecha no esté focalizando acciones de gobierno que vayan directamente dirigidas" los jóvenes, en los que se aprecia un "retraimiento a la hora de preocuparse por los temas o implicarse y participar activamente en política", según ha acabado advirtiendo el líder del PSOE-A.