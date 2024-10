Espadas esgrime las transferencias del Gobierno para el "histórico presupuesto" que anuncia Moreno

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este domingo que las transferencias del Gobierno de España", que son las "mayores que ha tenido Andalucía nunca", son con las que el Ejecutivo autonómico "hace este presupuesto histórico".

En un mensaje en 'X' (antes Twitter), el líder de los socialistas andaluces ha respondido así a una publicación anterior en la misma red social del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que adelantaba la cifra del presupuesto regional para 2025, un total de 48.836 millones de euros, y que destacaba el dirigente del PP como la más elevada "de la historia".

A ello, Espadas ha sostenido que "al final no le queda otra, señor Moreno Bonilla, que reconocer que las transferencias del Gobierno" son las "mayores que ha tenido Andalucía nunca". "¡Un esfuerzo más y reconozca que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, usted puede vender que tiene los mejores presupuestos!", ha señalado. No obstante, el socialista ha precisado que "no nos hagamos ilusiones", ya que "luego usted no ejecuta ni la mitad de las inversiones que aprueba".

De su lado, Moreno detallaba que, gracias a este presupuesto, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz está prevista para el próximo martes 29 de octubre, desde la Junta "haremos un gran esfuerzo en sanidad pública, educación y empleo", además de recordar que el mismo "estará abierto a las aportaciones de los partidos".

"Andalucía preserva de nuevo la estabilidad para seguir avanzando", ha remarcado el dirigente regional, que ha destacado que la cifra global del presupuesto representa un incremento del 4,4% sobre el aprobado para 2024. Asimismo, ha apuntado que supone un 40,5% más que el correspondiente a 2018, el último impulsado por el anterior gobierno socialista.

En concreto, el Consejo de Gobierno andaluz aprobará este próximo martes el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2025, donde se destinará el 60 por ciento a políticas sociales y se prevé un crecimiento económico del 2,4 por ciento.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, hará entrega el mismo martes de la ley presupuestaria al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para que inicie su tramitación parlamentaria.

Las comparecencias de los consejeros en comisiones parlamentarias para informar sobre los presupuestos para sus departamentos arrancarán el jueves 31 de octubre con Carolina España para hacer tanto la presentación global del proyecto de Ley como de las partidas que competen a su consejería. Ese mismo día comparecerán otros consejeros por orden de prevalencia en el Consejo de Gobierno y otros el lunes 4 de noviembre.

El día para la presentación de posibles enmiendas a la totalidad por parte de los grupos de la oposición al proyecto de Ley de Presupuestos será el 5 de noviembre, hasta las 14,00 horas. El debate de totalidad del proyecto de ley se desarrollará el 13 de noviembre, mientras que el debate final será los días 18 y 19 de diciembre.