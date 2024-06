Espadas espera que Moreno corrija declaraciones "inaceptables" sobre el TC tras fallo "esperanzador" sobre Álvarez

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha recriminado este jueves al presidente de la Junta de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sus declaraciones "inaceptables" tras la sentencia del Tribunal Constitucional anulando parcialmente la condena por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez, de manera que "debería corregirlas" con la premisa de que "dejen de hablar de la separación de poderes".

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Espadas ha calificado como "esperanzador" el pronunciamiento del Tribunal Constitución de este miércoles a raíz de un recurso de Álvarez por su condena por prevaricación en el caso ERE.

El también portavoz del PSOE en el Senado ha pedido "una vez más" al Partido Popular que "respete las decisiones judiciales", quien ha reclamado ese actitud cuando los órganos judiciales se pronuncian y "no corroboran sus tesis", por lo que ha instado a este partido a que esas afirmaciones sobre gobernantes socialistas condenados en el caso ERE "no siga siendo el eje del discurso una vez más ante la carencia de otras cuestiones que decir".

"El Partido Popular debe acostumbrarse a que cuando los tribunales no le dicen lo que quieren escuchar también son tribunales y hay que respetarlos", ha reclamado.

Espadas ha ahondado sobre la sentencia del Tribunal Constitucional para indicar que ha puesto de manifiesto "la carencia de relevancia penal" de los hechos imputados a la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que lleva a "corregir la sentencia del Tribunal Supremo sobre la aprobación de las leyes de presupuestos".

El líder de los socialistas andaluces ha indicado que las condenas a exaltos cargos socialistas por prevaricación y malversación "ha sido uno de los elementos de ataque permanente del Partido Popular" con la pretensión de "manchar la imagen de muchos responsables públicos".

Espadas ha recordado que "todo el mundo sabe que no se enriquecieron por la toma de decisiones administrativas", de las que ha precisado que "pudieron ser o no erróneas", para considerar que "no deberían haber tenido la relevancia penal que finalmente el Tribunal Supremo le dio".