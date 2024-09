Espadas explica que el PP-A ya le ha anunciado una reunión en "próximos días" para abordar la renovación del Defensor

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha explicado este lunes que el PP-A ya le "ha anunciado que en los próximos días tendremos alguna reunión" para trasladar a los socialistas sus "propuestas" de cara a la renovación pendiente del Defensor del Pueblo Andaluz.

Así lo ha indicado Juan Espadas en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de San Telmo para valorar la reunión que ha mantenido previamente con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco de una ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo andaluz ha convocado este lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces, y a preguntas de los periodistas después de que la plaza del Defensor del Pueblo Andaluz quedase formalmente la semana pasada pendiente de renovación tras finalizar el segundo mandato de Jesús Maeztu al frente de la misma.

A la pregunta de si había aprovechado su reunión con Moreno para abordar con él la renovación del Defensor, Juan Espadas ha respondido que no, que ese asunto no se ha tratado en el encuentro, pero ha aclarado que "ya el Partido Popular me ha anunciado que en los próximos días tendremos alguna reunión al respecto para trasladarnos cuáles son sus propuestas" de cara al relevo de Maeztu, actualmente en funciones mientras no se nombre un sustituto para su responsabilidad.

"Por tanto, ya sí puedo decir, a diferencia de hace unos días, que se me ha anunciado (desde el PP-A) que nos veremos próximamente" para tratar esta cuestión, ha zanjado Juan Espadas.

PENDIENTE DE RENOVACIÓN

El cargo de Defensor del Pueblo Andaluz quedó la semana pasada formalmente vacante tras expirar el segundo mandato al frente de dicha institución de Jesús Maeztu, quien, no obstante, continuará ejerciendo sus funciones "hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento" autonómico.

Así se recoge en una resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, firmada con fecha del pasado miércoles, 18 de septiembre de 2024, por la que "se declara vacante el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz por expiración del plazo del mandato".

De esta manera, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, declara en esta resolución "vacante" el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, por "expiración del mandato" de Jesús Maeztu, "dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.º.1 y 5.º.1.2.º y 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, según redacción dada por la Ley 3/2001, de 22 de mayo".

La misma resolución precisa que, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º.3 de la referida ley, en la redacción dada por la Ley 3/2001, y hasta tanto no se proceda a la toma de posesión del titular designado para el siguiente mandato por el Parlamento de Andalucía", Jesús Maeztu Gregorio de Tejada "se mantendrá en el ejercicio de sus funciones como Defensor del Pueblo Andaluz".

Jesús Maeztu fue elegido por el Parlamento para un primer mandato como Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2013, y en el año 2019 fue elegido de nuevo para un segundo mandato que ha concluido ahora, en 2024. Con anterioridad, ya desempeñó el mismo cargo, pero en funciones, entre 1995 y 1996, en sustitución de su entonces titular, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro.

MAYORÍA DE TRES QUINTOS PARA ELEGIR AL DEFENSOR EN EL PARLAMENTO

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz establece que dicho cargo "será elegido por el Parlamento para un período de cinco años", y para su elección se requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, que en la asamblea andaluza, conformada por 109 diputados, se traduce en al menos 65 escaños.

De esta manera, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, no es suficiente por sí sola para elegir al nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, sino que requiere del apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. En la presente legislatura, el Grupo Socialista cuenta con 30 diputados, Vox con 14, Por Andalucía con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía está conformado por dos parlamentarios.