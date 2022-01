Espadas expresa "decepción" porque Aguirre no ha planteado "ni una sola medida" y Moreno "sin dar la cara"

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado su "enorme decepción" y la del Grupo Socialista por la intervención que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha hecho este viernes en el Pleno extraordinario del Parlamento sobre sanidad, donde ha planteado ni una "sola medida" ante el "colapso" que se vive en el sistema sanitario y, en especial, en la atención primaria. Espadas ha insistido en criticar la ausencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en este debate, fruto de su "soberbia".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento al término del debate, que ha seguido desde la tribuna de invitados del salón plenario, Espadas ha manifestado que los andaluces han podido comprobar que el Gobierno andaluz "ha venido a rastras" a este pleno extraordinario, "si traer ni una sola medida ni mensaje con propuestas concretas para los profesionales sanitarios, que hoy esperaban alguna decisión que les permita afrontar los próximos días con alguna expectativa de mejorar la explotación a la que están sometidos en este momento en el sistema sanitario y en especial en la atención primaria".

Ha insistido en expresar la "enorme decepción" del PSOE-A con el resultado de este debate, que se impulsó "esperando que el Gobierno andaluz sencillamente se retratara" y que el presidente de la Junta diera "la cara y dijera a los andaluces si el actual es realmente el modelo de sistema sanitario público andaluz que va a defender y por el que se va a presentar a las elecciones".

"Se equivoca con la soberbia que le lleva a no haber ni siquiera prestado atención a este debate asistiendo a él, para dar la cara en primer término", ha recalcado el dirigente socialista. "No podemos entender por qué Moreno no ha dado hoy la cara", ha apuntado.

Espadas ha indicado que en estos momentos hay muchos andaluces que necesitan una prueba y que no entiende cómo "hemos podido llegar a este nivel de colapso cuando teníamos sanitarios suficientes" y los mayores recursos económicos de toda la historia para afrontar la situación de una forma "mucho mejor planificada y gestionada".

El dirigente socialista ha querido dejar claro que su partido va a seguir trabajando con los profesionales sanitarios y con los ciudadanos para que esta situación cambie. Ha indicado que los ciudadanos no pueden esperar que unas elecciones cambien al Gobierno, porque "necesitamos con urgencia que esto tenga una solución".

"Vamos a seguir denunciando en la calle, en las puertas de los centros de salud, en los pueblos y ciudades cuál es la situación a la que nos somete Moreno y un Gobierno soberbio que hoy se dedica a insultar la inteligencia de los andaluces", ha agregado.