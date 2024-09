Espadas lamenta que Moreno "no ha estado a la altura" en su reunión con Sánchez: "Hoy tocaba trabajar, no sólo quejarse"

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha lamentado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "no ha estado a la altura de lo que esperan los andaluces" en su reunión en el Palacio de la Moncloa dentro de la ronda de contactos abierta por Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos porque "hoy tocaba trabajar, no sólo quejarse" y, a su juicio, ha preferido acudir a la cita "con el argumentario del PP y del señor Feijóo y a confrontar con Cataluña y con el presidente del Gobierno".

En declaraciones difundidas por el PSOE-A tras la reunión de Sánchez y Moreno, Espadas ha valorado como una "buena noticia desde el punto de vista institucional" la cita de Moncloa porque "el diálogo y la colaboración entre administraciones es el único camino para avanzar", pero ha lamentado que el presidente de la Junta "no ha estado a la altura de lo que los andaluces esperaban de él".

En su opinión, Moreno debería haber llevado una "propuesta de modelo de financiación que Andalucía planteara al Gobierno de España para construir un escenario en el que se resuelva una distribución más justa y equitativa para atender los servicios públicos en Andalucía respecto a otras comunidades autónomas que, en este momento y con el actual modelo de financiación caducado, claramente no es la que Andalucía merece".

Frente a ello, Espadas ha asegurado que Moreno ha cometido un "error político de bulto" al optar por llevar "el argumentario del PP de Feijóo" y por "utilizar la confrontación con otro territorio como Cataluña para utilizar de nuevo el agravio territorial" en lugar de plantear una propuesta que permita "avanzar en un modelo de financiación en el que todos podamos sentirnos bien reflejados".

"Esto es lo que ocurre por seguir una estrategia que solo beneficia a Feijóo y que perjudica claramente a los andaluces", ha insistido el líder del PSOE-A, que ha señalado que Moreno lo tenía "bastante fácil" para poner sobre la mesa una propuesta con la base del acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en 2018.

Tras afear al presidente de la Junta que ha preferido poner "una lista con las cosas pendientes que tiene a su juicio la Administración General del Estado en Andalucía", Espadas ha defendido que la cita en Moncloa "era el día para que hubiese dicho cómo considera Moreno Bonilla que puede resolverse la igualdad, la solidaridad, la justicia y la equidad desde el punto de vista de la redistribución en un sistema fiscal como el español".

"MORENO SE HA EQUIVOCADO RADICALMENTE"

"No lo ha hecho, no sé si porque no lo tiene claro o porque no se atreve a verbalizarlo, porque ni Feijóo ni otros presidentes autonómicos del PP lo respaldarían, pero su responsabilidad hoy era defender Andalucía y a los intereses de los andaluces, no defender la posición del PP, y creo que ahí se ha equivocado radicalmente", ha subrayado.

También ha reprochado a Moreno que hable de "maltrato a Andalucía" con el Gobierno de Sánchez cuando es una "realidad incontestable" que la comunidad "ha recibido un 48% más de financiación de los Presupuestos Generales del Estado que recibía con el Gobierno de Rajoy" y el Ejecutivo central ha transferido "infinitamente más recursos" para servicios públicos como educación, sanidad o dependencia.

Igualmente crítico se ha mostrado con la posición de Moreno en materia de inmigración y ha asegurado que el presidente de la Junta debería haber trasladado a Sánchez su "compromiso de ayudar a que exista un acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería" que permita hacer un reparto de los menores que puedan llegar con "más recursos económicos a las comunidades autónomas para atender las necesidades de lo que significa esa llegada de menores"

Por todo ello, Espadas ha concluido que Moreno "ha perdido una oportunidad de demostrar que es un líder político que está a la altura de lo que significa representar a los andaluces y a la altura de lo que significa Andalucía en peso político en el conjunto de España por seguir el manual y el argumentario de su partido y del señor Feijóo".

"Los andaluces esperaban hoy un presidente con una propuesta justa, que demuestre que es posible un modelo sin confrontar y generar más conflictos con Cataluña y que nos lleve a avanzar en el blindaje de los servicios públicos", ha señalado antes de advertir a Moreno de que "hoy tocaba trabajar, no sólo quejarse".