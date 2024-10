Espadas llama a "alzar la voz" por el "colapso" de la dependencia en Andalucía porque "la espera cuesta vidas"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este jueves la necesidad, a su juicio, de "alzar la voz" por la situación de "colapso" del sistema de la dependencia en Andalucía, en el que, según ha subrayado, "la espera en muchos casos, y a muchas personas, a veces les cuesta la vida".

Así lo ha señalado el líder socialista en su intervención en la apertura del foro que, con el título 'Cuidar y sostener nuestro sistema de servicios y prestaciones por dependencia en Andalucía', ha organizado este jueves en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el 'Gobierno Alternativo' del PSOE-A dentro de su estrategia de promover una labor de oposición que también incluya propuestas y se abra a la "participación" de representantes de la sociedad civil "en la construcción de esas alternativas".

Juan Espadas ha sostenido que en materia de dependencia se han "confirmado las peores expectativas" que se tenían sobre el Gobierno andaluz del PP-A, que "desde su ideología política no se había caracterizado por defender la Ley de Dependencia, sino por cuestionarla", según ha criticado el dirigente socialista, que ha remarcado que dicha normativa estatal "otorga derechos a los ciudadanos" que "no son ni regalos, ni dádivas, ni donativos", sino "derechos que se ejercen".

En esa línea, el líder socialista ha subrayado que el sistema de la dependencia debe "garantizar un acceso" al mismo "en un tiempo razonable y con recursos suficientes", y al respecto ha advertido de que "la evolución que ha ido tomando toda esta cuestión en Andalucía nos ha ido preocupando cada vez más".

"EL COLAPSO SE HA DISPARADO"

Así, Espadas ha justificado la celebración ahora de este foro sobre la dependencia "porque prácticamente en los últimos meses el colapso del sistema se ha disparado", y "hemos contemplado cómo la propia Junta de Andalucía, a pesar de que no lo reconozca públicamente, en los últimos meses claramente ha empezado a ver que no es capaz de reducir ni las listas de espera ni de dar la respuesta que le demandan cada vez más usuarios al sistema".

El dirigente socialista ha llamado la atención acerca de que se produzca esta situación en un contexto en el que el Gobierno de España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, ha ido "inyectando recursos" en mayor medida a las administraciones autonómicas, de forma que, "en seis años, ha ido corrigiendo esa falta de financiación" hasta aportar actualmente alrededor del 40% a la Junta de Andalucía, según ha destacado antes de reconocer, no obstante, que no llega así aún al 50% que debería aportar según lo recogido en la legislación.

Espadas ha incidido en destacar que "hemos pasado de un sistema que prácticamente se mantenía a pulmón por la Junta de Andalucía hace seis años" a uno en el que el Estado aporta "casi un 40%" de financiación, y ha criticado que, paralelamente, la administración andaluza, que "de forma prudente debería haber mantenido los recursos" propios que destinaba de su presupuesto a este sistema hasta que el mismo "se equilibrara o redujera las listas de espera y diera un mejor servicio, al menos durante unos años", ha "aprovechado" para "reducir su aportación al sistema", desde el "80%" que llegó a aportar a "un 60%" actualmente, según ha abundado.

Espadas ha criticado que ese dinero que se "ha ahorrado" la Junta "habrá ido a otras cosas", pero no a un sistema que "lo necesitaba y lo necesita, y ya no lo tiene", y teniendo en cuenta que se trata de "una competencia autonómica", que debe asumir la Junta aunque, dado que "no tiene ni recursos humanos ni capacidad para desarrollarlo", utiliza "a los ayuntamientos y al Tercer Sector para prestar servicios a los usuarios" del sistema, si bien los recursos que les aporta la administración autonómica no son los necesarios para que puedan "desarrollar una labor adecuada", según ha advertido el líder socialista.

Según ha añadido, "la situación ya no aguanta más" y "el sistema va a colapsar" en un contexto en el que ya está "muy tensionado", según ha dicho también Juan Espadas, que ha puesto de relieve que, "por si fuera poco, los propios empleados públicos del sistema, trabajadores de la Junta de Andalucía, también han tenido que reaccionar" porque los cambios que ha querido introducir el Gobierno andaluz en el sistema están "generando más problemas que beneficios".

MÁS DE 600 DÍAS DE "ESPERA MEDIA" PARA ACCEDER AL SISTEMA El secretario general del PSOE-A ha incidido en remarcar datos como que la espera "media" en Andalucía para acceder al recurso del sistema de dependencia "es de 609 días", y que en lo que va de año 2024 "casi 4.000 personas han fallecido en esa lista de espera, en la que ya hay más de 50.000 andaluces".

Asimismo, Espadas ha advertido de "la orden de copago" que "preocupa mucho" a Comisiones Obreras (CCOO), según le trasladaba la secretaria general de dicho sindicato en Andalucía, Nuria López, en una reunión que sobre este tema mantuvo con ella el pasado lunes, según ha recordado.

En ese sentido, Espadas ha advertido de que "la orden de copago va a incrementar sustancialmente la aportación que tengan que hacer los usuarios al sistema", y ha recordado que para este próximo sábado, 26 de octubre, se han convocado movilizaciones en Andalucía que el PSOE-A apoya "porque nos preocupa que esto pueda generar un desequilibrio mayor y, sobre todo, una desigualdad mayor entre quienes pueden y quienes no pueden".

El líder socialista ha concluido reivindicando como "fundamental" el tema de la dependencia en "una sociedad donde los cuidados son un elemento sustancial" para las personas, y se trata de "un sector que va a demandar muchos más recursos y más necesidades", por lo que "esto hay que arreglarlo y arreglarlo bien", y "hay que priorizarlo frente a otras cuestiones u otros gastos públicos que claramente son secundarios", ha sostenido Espadas.

Antes del secretario general del PSOE-A ha intervenido en este foro la alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, con unas palabras de bienvenida a los participantes a unas jornadas que ha calificado como "muy oportunas" en un contexto en el que "parece contradictorio que, cuanto más presupuesto llega a Andalucía y devolvemos fondos porque en el Gobierno actual" de la Junta "no son capaces de gestionar, es cuando peor estamos en esta protección social", según ha sostenido antes de realizar un llamamiento a "unir fuerzas" para "atajar esta situación tan lamentable" que atraviesan las "personas vulnerables".