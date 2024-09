Espadas pide a la Diputación de Córdoba y la Junta "acelerar" las inversiones y obras en materia de agua en el norte

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha pedido este jueves a la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía "acelerar" las inversiones y las obras en materia de agua en las comarcas del norte de la provincia, como son los valles del Guadiato y Pedroches, así como que la Diputación muestre "los resultados en relación con la capacidad de potabilización de la estación depuradora, que es la que realmente ahora mismo, con agua embalsada como la que hay afortunadamente en el embalse de La Colada, garantiza la tranquilidad de que hay recursos y se pueden utilizar, es decir, que la calidad de las aguas es apta para el uso y el consumo".

En una atención a los medios tras participar en un café de trabajo en Fuente Obejuna con alcaldes de la comarca del Guadiato junto a la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, y la alcaldesa del municipio, Silvia Mellado, Espadas ha expresado que "desde la lluvia de primavera la sensación es que ha pasado lo peor, que hay agua embalsada como para tener cierta tranquilidad en el consumo humano, pero podemos caer en el error de relajarnos y sencillamente no asumir los compromisos que se asumieron".

Ante ello, el secretario general del PSOE andaluz ha trasladado a la Diputación y a la Junta de que están "vigilantes en el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron, del convenio que se firmó entre Junta y Diputación".

En este sentido, ha reclamado a la Diputación que "si ya ha acometido las obras a las que se comprometió desde el punto de vista de la mejora de la potabilización, que tranquilice a los municipios si da los resultados que se buscaban y también que atienda a la petición que le hace la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para llevar adelante, con fondos del Estado, una nueva obra para incrementar la capacidad de agua potable en la instalación depuradora".

Dicha obra, ha agregado, "ya se la ha anunciado la Confederación Hidrográfica a final de julio al presidente de la Diputación, que estaría dispuesta a acometer y que, por tanto, espera la colaboración del propio órgano provincial, porque al final es la empresa de aguas provincial la competente y la que tiene que autorizar que esto se lleve a cabo".

Además, ha subrayado que "para tranquilidad de los vecinos, hay infraestructura en marcha e inversión garantizada", de manera que le ha preguntado a la Junta de Andalucía "si va a estar o no a la hora de ejecutar sus competencias". "No sabemos en qué situación se encuentra la obra que iba a asumir y que, a pesar de la licitación, no se sabe en qué punto se encuentra", ha apostillado.

CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS

Por otra parte, Espadas ve "muy importante que en una situación en la que el consumo de agua está garantizado y que se mejora la potabilización, hay una competencia de la Junta de Andalucía exclusivamente que, desgraciadamente, no funciona de forma correcta, que es el control de la calidad de las aguas",

Al respecto, ha comentado que es "fundamental que en este momento de mayor tranquilidad se centre con organizaciones agrarias, agricultores y ganaderos en esta zona para poner a punto los planes y la exigencia de depuración de aguas para no tener los problemas que desgraciadamente e históricamente se producen en los embalses, en los que al final no se puede utilizar el agua como consecuencia de la calidad de las mismas".

Según ha expuesto, "eso necesita acometer inversiones y que la Junta de Andalucía ejerza sus competencias y trabaje de forma diligente en una estrategia integral con ganaderos y agricultores", pero "desgraciadamente, de eso nunca habla la Consejería de Agricultura y Agua", de manera que ha solicitado al consejero Ramón Fernández-Pacheco que "visite la zona y se comprometa, porque ese es el elemento fundamental para que el recurso del agua no vuelva a ser un problema que amargue la vida de los vecinos, como, desgraciadamente, durante tantos meses vivieron, porque no podían utilizarla", ha remarcado.

Así, ha reclamado al consejero que visite las comarcas del Guadiato y el Valle de los Pedroches y "diga qué hace la Junta de Andalucía, que no simplemente le exija al Gobierno de España y a la Diputación", porque considera que "tiene un déficit muy importante de gestión".

Sobre otras cuestiones, como infraestructuras de competencia del Gobierno de España, la autovía A-81 y la infraestructura eléctrica, el también senador ha aseverado que se compromete a "impulsar y acelerar para tener pronto un calendario, compromisos concretos de presupuesto y de inversión, y, en cualquier caso, saber que son realidades ya asumidas por el Gobierno de España, y que, por tanto, hay que concretar cuándo van a empezar a llevarse a cabo".

Tras la visita a Fuente Obejuna, el secretario general del PSOE autonómico se ha dirigido a Villanueva de Córdoba, donde ha mantenido un encuentro junto al alcalde, Isaac Reyes, con representantes sindicales de ayuda a domicilio del municipio.