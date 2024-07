Espadas pide a la Junta dejar los "remiendos" en sanidad y transparencia en vez de improvisar con "mensajes de WhatsApp"

CÓRDOBA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido este martes al Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, tras la decisión de la Consejería de Salud de recurrir a los Médicos Internos Residentes (MIR) en su último año de formación para afrontar sus necesidades de plantilla para este verano, que "no haga remiendos" en la sanidad, sino "buenos contratos con condiciones laborales dignas" para retener el talento, todo ello "con transparencia", ya que "estamos hartos de enterarnos a través de mensajes de WhatsApp de los planes de la consejera", Catalina García, que "no hace más que improvisar".

Así lo ha expresado Espadas en respuesta a preguntas de los periodistas en Córdoba, donde ha mantenido una reunión con la comisión ejecutiva de Cermi, recalcando que "lo que está haciendo el Gobierno andaluz son parches", pues "en los dos últimos años ha habido muchos MIR que se han ido de Andalucía en vez de quedarse", algo que es "consecuencia de las condiciones laborales que le plantea" el Gobierno de la Junta y que "son mejoradas de largo en otras comunidades a las que finalmente se van estos profesionales".

Por tanto, ha reclamado a la Junta que "no hagan remiendos o que no intenten ver si profesionales que no han terminado su etapa MIR se quedan", porque lo que tienen que hacer son "ofertas de contratos para que se retenga ese talento y para que se queden en Andalucía", según Espadas.

Todo ello, ha añadido, debe hacerse con "transparencia y con luz y taquígrafo. Estamos hartos de enterarnos a través de mensajes de WhatsApp de los planes de la consejera que no hace más que improvisar y que, además, no informa ni a la mesa sectorial ni a los representantes de los trabajadores sobre sus decisiones", ha criticado.

En este contexto, el secretario general de los socialistas andaluces ha lamentado el "despropósito general" en relación con la sanidad pública en Andalucía, ya que siempre hay "una permanente ocurrencia para salir del paso". Así, ha continuado, "se plantea un plan de verano en el que, por un lado, se dice que no hay personal suficiente", sin embargo, "de la noche a la mañana se dice que va a haber 37.000 contrataciones pero no se aclara cuántas personas realmente se van a contratar y por cuánto tiempo".

"Esto es un fiasco permanente", ha lamentado Juan Espadas, quien ha añadido que la "nueva ocurrencia" de la Consejería de Salud "dice que va a mejorar el complemento nueve euros para que haya, en este caso, profesionales que no son especialistas en Atención Primaria pero que puedan hacer de correturno en Atención Primaria para que se puedan abrir los centros por las tardes".

"Lo que plantean es que profesionales que no han terminado su periodo formativo puedan complementar vacantes", ha explicado el socialista, a lo que ha añadido que "las personas que están en esos puestos necesitan terminar su formación", pues "solo cuando tienen todos los requisitos pueden prestar el servicio para el que están cualificados".

"Ya está bien, la sanidad pública en Andalucía y la Atención Primaria está por los suelos", ha dicho Espadas, que ha reclamado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que tiene que "dar la cara. Y si es verdad que va a hacer una crisis de gobierno ya va tarde para haber prescindido de la señora consejera y de unas políticas que son las que él defiende, porque el responsable último es él como presidente". "La sanidad pública en Andalucía ha tenido un retroceso enorme en estos cinco años y en estos momentos está en situación de colapso", ha apostillado el socialista.