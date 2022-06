Espadas pide el voto para el PSOE-A "a boca llena" y promete centrarse en los jóvenes la próxima legislatura

LA ALGABA (SEVILLA), 3 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha anunciado este viernes que va a pedir el voto "a boca llena" para su candidatura de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio, y se ha comprometido a que la próxima legislatura sea "la de los jóvenes" si logra llegar al Palacio de San Telmo.

Así se ha pronunciado el candidato socialista en el transcurso de su intervención en un acto con entidades y militantes en la Plaza de España de La Algaba (Sevilla), la convocatoria principal de su agenda en este primer día de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, que arrancó en la medianoche de este viernes, y al que han asistido, entre otros, el secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el propio alcalde del municipio, Diego Manuel Agüera, que ha precedido al candidato en el turno de palabra.

Aprovechando que ya sí se puede pedir el voto explícitamente, al estar ya en campaña electoral, y después de que este jueves por la tarde no pudiera hacerlo en el acto de inicio que celebró en Jaén antes de la medianoche, Espadas ha querido dejar claro que los socialistas van a pedir el voto "a boca llena", y reivindicando "orgullosos" lo realizado en sus años de gobierno en la Junta.

Ha aseverado que "los socialistas sabemos hacer campañas electorales", mientras que "a algunos les da vergüenza", y se ha referido así a "la derecha, que tiene mucha historia y muy mala en Andalucía, y muy poco presente y muy poco que contar" tras su primera experiencia de tres años y medio en el Gobierno de la Junta.

Frente a ello, el candidato ha remarcado que los socialistas se sienten "orgullosos de las cosas que se han hecho en Andalucía" en sus años de gobierno en la Junta, que sirvieron para que la comunidad dejase atrás su situación de "subdesarrollo" y avanzó "a la que hoy conocemos".

Espadas ha defendido que estos días de campaña deben servir a los socialistas "para explicar qué ha hecho la derecha y qué no ha hecho en estos tres años y medio" de legislatura, así como la labor del PSOE en el Gobierno de España y qué quieren hacer desde la Junta en los próximos cuatro años si ganan las elecciones.

Al respecto, ha reivindicado al PSOE como el partido que "piensa en los trabajadores", y ha advertido de que "si un trabajador vota a quien no defiende a sus intereses, se está equivocando con su voto", y al hilo ha recordado la subida del Salario Mínimo Interprofesional aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el voto en contra de "la derecha", según ha criticado.

Tras sostener además que "ahora más que nunca un pensionista sabe la diferencia entre que gobierne la derecha y gobierne la izquierda", Espadas ha señalado que ahora es "el momento de apostar por más formación profesional para nuestros jóvenes, para aumentar sus posibilidades de acceder al mercado laboral".

En esa línea, ha pedido el voto "a los jóvenes" en Andalucía, a quienes, según ha recordado, desde el PSOE-A quieren facilitar su "primera oportunidad laboral" desde la Junta, y ha incidido en que "la próxima legislatura tiene que ser la legislatura de los jóvenes", y "sólo lo será si gobierna el PSOE, porque una vez más será el que vuelva a decir que esto no está bien y hay que cambiarlo", según ha continuado.

Espadas ha alertado así de la "inaceptable" tasa de desempleo juvenil, y ha defendido que "hay que ayudar" a la juventud con la formación que recibe para que les facilite la consecución de un puesto de trabajo, tras lo que ha reivindicado medidas de anteriores gobiernos socialistas andaluces como la bonificación de tasas universitarias.

El dirigente socialista ha incidido en que "hace falta" al frente de la Junta un presidente "que no sea indolente, que no le eche la culpa permanentemente al Gobierno de España, que dé la cara por los andaluces, y que ponga recursos económicos".

MOVILIZARSE "POR LO QUE DE VERDAD IMPORTA"

Espadas ha realizado un llamamiento a moverse "por lo que de verdad importa, por lo que necesita Andalucía" y la gente que "por una nómina o un trabajo autónomo saca con mucho sacrificio esta tierra y este país adelante y quiere un gobierno que les ayude, proteja su salud y sanidad, que no se cargue la Atención Primaria", y al respecto ha reiterado su promesa por que los andaluces sean atendidos "en 48 horas" como máximo por su médico de cabecera.

Espadas ha evocado de nuevo el referéndum por la autonomía andaluza del 28 de febrero de 1980, en el que "la derecha no estuvo y pidió" a la sociedad andaluza "que no se implicara" en esa consulta. "Esa derecha es la que quiere gobernar en Andalucía", ha advertido el candidato socialista, que por ello ha insistido en llamar a la movilización de la militancia "en todos los municipios de la provincia de Sevilla, que le da mucho coraje a la derecha", según ha apostillado, porque "no consigue ganar" en este territorio.

Al hilo, Espadas ha aseverado que los socialistas se van a "dejar la piel para que la provincia sea capaz de poner más diputados que nunca" en el Parlamento andaluz en representación del PSOE-A, y "que la voz de los que quieren un gobierno fuerte y comprometido se escuche alto y claro" en la Cámara autonómica.

Espadas ha participado en este acto tras iniciar la jornada en el centro comercial Alcosa, en Sevilla capital, donde ha dado un paseo entre los puestos de venta acompañado, entre otros representantes socialistas, por el alcalde la capital, Antonio Muñoz, y el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, así como por miembros de su candidatura por la provincia de Sevilla, comenzando por la número dos, Adela Castaño, con quienes ha compartido un desayuno de café con churros.