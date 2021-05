Espadas: El PSOE-A se tiene que “poner las pilas y volver a liderar un proyecto colectivo, no personalista”

DOS HERMANAS (SEVILLA), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias socialistas para la Presidencia de la Junta de Andalucía Juan Espadas ha defendido este domingo que el PSOE-A se tiene que poner "las pilas y volver a liderar un proyecto colectivo, no personalista", que proyecte una voz "fuerte y leal" al conjunto del PSOE. Ha garantizado que su proyecto supondrá la vuelta del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones autonómicas y también "seremos capaces de reforzar el proyecto político socialista en España".

Espadas ha escogido la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla) para arrancar la campaña oficial de las primarias, el mismo lugar donde Pedro Sánchez anunció en enero de 2017 que optaría a las primarias para la Secretaría General del PSOE, arropado por el alcalde del municipio, Francisco Toscano, que este domingo también ha acompañado al candidato andaluz, al que ha considerado como el único capaz de "unir" a los socialistas andaluces.

Juan Espadas ha defendido que el proyecto de futuro del PSOE-A es la unidad y el reencuentro y este trayecto comienza en una ciudad como Dos Hermanas y acabará en la Presidencia de la Junta, como ya le ocurrió a Pedro Sánchez cuando desde este municipio decidió dar el paso de optar a las primarias federales.

"Estamos en un momento en que el partido necesita que demos un paso al frente y yo lo doy porque muchos compañeros necesitamos que el PSOE-A sea más fuerte que nunca y porque los tiempos políticos hacen que la democracia española y Andalucía necesiten más compromiso socialista militante que nunca", según ha indicado Juan Espadas, quien ha agregado que el PSOE-A no puede ser un "instrumento de ambiciones personales, sino un proyecto colectivo de sociedad en el que dejarnos la piel".

Ha recordado que él llegó al PSOE trabajando, algo que hará hasta el último día que esté en el partido, con las responsabilidades que le den en cada momento, y ha indicado que no sólo es importante llegar, "sino también saber irse, con la cabeza alta y con mucho orgullo".

Espadas ha mostrado su preocupación por que otros candidatos a las primarias hayan puesto en duda la "autonomía" de los militantes a la hora de votar y ha dicho que él nunca faltará al respeto a ningún militante. "Aquí el problema no es el mando a distancia, sino que no sintonizamos con la audiencia y si la audiencia no pone interés, hay que cambiar el programa o al presentar o la presentadora", ha dicho.

Ha manifestado que no podemos trasladar ningún "tipo de dudas sobre una organización que necesita iniciar un nuevo proyecto político con fuerza y determinación": "Que nadie dude de que cada militante lo hará considerando lo mejor sin ninguna indicación, requerimiento o mandato alguno, sino pensando en lo mejor para Andalucía".

Sobre las elecciones andaluzas del 2 diciembre de 2018, que supusieron la salida del PSOE-A de la Junta tras casi 40 años gobernando, Espadas ha considerado que la "derrota" de este partido no empezó con esos comicios, sino el 1 de octubre de 2016 (fecha del famoso Comité Federal que supuso la ruptura del PSOE), que dio lugar a un proceso de primarias que "nos dividió y nos fracturó", cuando deberíamos haber estado todos detrás de quien ganó, con un proyecto fuerte y unido.

"Así será tras el 13 de junio", según ha garantizado el candidato, quien, ha señalado que para desalojar a la derecha de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, el PSOE-A tiene que renovar su discurso y sus equipos y ser capaz de entender el mensaje que nos enviaron los ciudadanos en las autonómicas del 2018. Hay que volver a pedir la confianza de la ciudadanía, según ha añadido, haciendo también autocrítica y entendiendo que algunas cosas no se hicieron bien en estos años.

En su opinión, si volvemos a presentar a la ciudadanía el mismo proyecto de diciembre de 2018, seguramente el resultado no será el que necesita Andalucía. "Los ciudadanos piden al PSOE un cambio, que nos pongamos las pilas y que seamos capaz de adaptar nuestros discursos y estilo de hacer política para hacer frente a la derecha, que se ha radicalizado". Sólo le puede hacer frente, según ha recalcado, un PSOE "fuerte", que tiene que volver a ser el partido de las mayorías capaz de aunar todos los votos de la izquierda.

Ha defendido que el PSOE-A es además el "alma y el corazón" del PSOE de España, que necesita una "voz fuerte y leal" desde el socialismo andaluz, que tiene que estar "arropando" la gestión del Gobierno de progreso Pedro Sánchez especialmente en estos difíciles momentos de la pandemia del coronavirus.

Para Espadas, Dos hermanas, un municipio en el que ha vivido varios años, es garantía de éxito y el que viene aquí "sale de presidente y por eso tenía claro dónde tenía que empezar". Ha propuesto a los militantes iniciar, una vez que culminen las primarias, un gran proceso de participación pública de gobierno abierto para Andalucía que se construya desde cada territorio, municipio y barrio.

Por su parte, Francisco Toscano ha manifestado que para la agrupación de Dos Hermanas es un orgullo que Espadas haya escogido esta ciudad para la apertura de su campaña, recordando que desde aquí se "empujó" a Pedro Sánchez para optar a las primarias federales. Ha indicado que la Plaza del Arenal escogida para este acto siempre "ha sido un lugar de encuentro" y hoy es un punto simbólico "de lo que necesitamos ahora los socialistas, el reencuentro", que es fundamental para convencer a la sociedad en las próximas elecciones autonómicas y poder desalojar al PP de la Junta.

"Tenemos que unirnos y prepararnos para el 40 congreso federal", según ha señalado Toscano, quien se ha mostrado convencido de que la persona que reúne las mejores condiciones "para liderar esta travesía es el compañero Juan Espadas". "Tú eres un hombre producto de nuestro de partido, que te ha ido moldeando. Te han moldeado los trabajadores, los cargos de responsabilidad que has tenido y ahora de está moldeando el recorrido que estás haciendo pueblo por pueblo de Andalucía", ha dicho a Espadas, esa persona capaz de "empatizar" con cada militante.

En su opinión, este partido no necesita un liderazgo desde el "ordeno y mando", sino una persona que empatice con los militantes, que dé autonomía al PSOE-A y que sepa sintonizar al mismo tiempo con la dirección federal.

Toscano ha señalado que cree tanto en la unidad del partido que está convencido de que una vez que gane Juan Espadas las primarias, esos compañeros que todavía "no están con nosotros, estarán con nosotros porque sólo así seremos fuertes". A su juicio, la "primera que tendría que estar en este proyecto común es la compañera Susana Díaz, y no en el "yoismo suyo": "Tendría que estar donde el partido considera que en estos momentos ella es útil".