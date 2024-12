Espadas reivindica en el 4D "todo lo construido y lo que queda": "Valió la pena gobernar Andalucía y lo volverá a valer"

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado con motivo del 4 de Diciembre "todo lo que hemos construido" los socialistas de la mano del pueblo andaluz en la autonomía y en la democracia y también "lo que nos queda por hacer". "Valió la pena, sigue valiendo la pena y volverá a valer la pena gobernar Andalucía, ése es el destino que queremos".

Así, lo ha puesto de manifiesto Espadas que ha participado en el acto de entrega en Jaén de los III Premios 4 de Diciembre-Rafael Escuredo que otorga la Fundación Andalucía, Socialismo y Libertad, junto a su vicepresidente ejecutivo, Manuel Pezzi, también presidente del PSOE-A, y al secretario general del PSOE jiennense, Francisco Reyes, según ha expuesto el propio partido en una nota.

En declaraciones a medios de comunicación antes de la gala y después en su intervención en el acto, el líder socialista andaluz ha subrayado que, 47 años después de las grandes movilizaciones autonomistas del 4 de Diciembre de 1977, "Andalucía vuelve a salir a las calles para reivindicar sanidad, dependencia y universidades públicas y vivienda digna y asequible ante la nefasta gestión de Moreno".

Para Espadas, celebrar el 4D es recordar a "tantas personas que están saliendo a la calle para recordar a Moreno que la ayuda a la dependencia no es caridad, sino un derecho que los andaluces tienen que esperar más de 600 día de media desde que gobierna el PP en la Junta".

Asimismo, ha incidido en que desde el PSOE-A "se ha respaldado a las personas que se manifiestan en defensa del sistema público de salud", y ha advertido de que "el retroceso en la sanidad pública es el mayor peligro generado por la derecha en Andalucía, al impedir con sus políticas de recortes y privatización la igualdad en la salud entre personas en la comunidad y también entre territorios del país".

El responsable regional socialista ha reiterado que "la gente se moviliza para que Moreno pare el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza, que transfiere recursos a la privada con la justificación falsa de listas de espera que no bajan". "Es el drama que se vive en Andalucía y no debemos callar", ha remarcado, toda vez que ha insistido en que "los socialistas andaluces debemos alzar la voz por aquellos a quienes no se escucha en sanidad, dependencia y educación".

Al hilo de lo anterior, Espadas ha criticado que "los rectores tengan que suplicar a Moreno y al PP que financien como deben a la universidad pública en vez de sólo poner la alfombra roja a las privadas", y ha asegurado que "la necesidad de vivienda asequible en la comunidad seguirá siendo una necesidad a cubrir para el PSOE-A frente a una derecha que no hace nada para cambiar la ley de la jungla que ve la vivienda como un negocio y no como un derecho".

En este sentido, ha incidido en recordar que el 4D y el 28F "reivindicamos la responsabilidad de un grupo de gente que asumió la política para transformar la realidad de Andalucía", subrayando que, en este camino, el pueblo andaluz fue protagonista y en el PSOE "nos responsabilizamos con potencia y vigor en la construcción de la autonomía".

"ESTA POR VER LO QUE SUMA LA DERECHA A 37 AÑOS DE GESTIÓN SOCIALISTA"

"Ése es el orgullo", ha asegurado Espadas, y ha indicado que "todavía está por ver qué suma la derecha a 37 años de gestión socialista". "No nos conformamos ni estamos dispuestos a que nos cuenten milongas", ha certificado, dejando claro que "no vamos a permitir que se reescriba la historia por una derecha que llegó al poder por el voto de la ultraderecha" y que actualemente, con su mayoría absoluta, "tampoco tiene derecho a apropiarse de los símbolos de Andalucía, de su bandera".

Para Espadas, con la derecha en el Gobierno de la Junta, "queda mucho que hacer y mucho que trabajar" en Andalucía, mientras Moreno Bonilla se dedica exclusivamente a "hacer propaganda". "El PSOE va a estar siempre en la construcción de la Andalucía anhelada, la Andalucía de hoy y también de la Andalucía del mañana", ha certificado.

El líder socialista andaluz ha agradecido la contribución a la autonomía y al autogobierno de los galardonados por la Fundación Andalucía, Socialismo y Libertad con los Premios 4D-Rafael Escuredo en su tercera edición, Antonio Ojeda, Micaela Navarro y Baltasar Garzón, desde sus diversas aportaciones en la política, en el activismo social y feminista y en el ámbito jurídico.

Además, ha dedicado una mención especial a ocho alcaldes y exrepresentantes municipales de todas las provincias, galardonados en un nuevo apartado de los Premios 4D-Rafael Escuredo dedicado al municipalismo, recordando que fueron ayuntamientos y diputaciones los que "impulsaron la gran movilización social a favor de la autonomía plena de la comunidad".

Por último, Espadas ha resaltado que el 4D "tiene un nombre", el de Manuel García Caparrós, "la persona que se dejó la vida en Málaga por alzar la bandera de Andalucía" y que se ha convertido en gran referencia de la reivindicación histórica de la autonomía y autogobierno del pueblo andaluz.