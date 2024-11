Espadas valora la labor de Lobato al frente del PSOE de Madrid y apoyará su "decisión personal" de dejar o no el Senado

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha querido "reconocer" este viernes "el trabajo de los socialistas madrileños" y de quien hasta este pasado miércoles era su líder, Juan Lobato, que dimitió hace dos días como máximo responsable de la federación socialista madrileña, y ha señalado que respaldará la "decisión personal" que éste tome acerca de renunciar o no a su acta como senador por designación autonómica, que aún conserva.

Así lo ha manifestado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado por la cita que tiene este viernes Juan Lobato para declarar como testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración a la prensa de una serie de correos entre la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales para llegar a un acuerdo.

La cita de Lobato ante el Tribunal Supremo coincide con el primer día del Congreso federal que el PSOE desarrolla este fin de semana en Sevilla y que va a presidir el propio Juan Espadas, en tanto que secretario general de la federación autonómica que ejerce de anfitriona de esta cita.

A la pregunta de "cómo de pendientes van a estar esta mañana" en el Congreso del PSOE de dicha comparecencia judicial de Lobato, el secretario general del PSOE-A ha respondido que "con respeto absoluto", como corresponde con un proceso judicial abierto, y ha añadido que espera que "todas estas cuestiones se vayan esclareciendo, porque facilitan que hablemos de los temas que de verdad le preocupan a la gente, y que no estemos enredados permanentemente en focos que no son la realidad del problema".

En esa línea, Espadas ha advertido de que "a veces nos olvidamos" de que la citación para declarar de Juan Lobato "deviene de una persona que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso (PP), que habría reconocido "delitos fiscales ante la Fiscalía", a partir de lo cual "ha habido una serie de circunstancias que son las que se investigan".

A la pregunta de si le parecería "aceptable" que el Gobierno de España "hubiera utilizado información reservada para perjudicar a una adversaria política" como la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Espadas ha respondido que está "convencido de que no lo ha hecho" así el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Sobre eso no tengo ninguna duda", ha remachado el líder del PSOE-A, que ha agregado que "en un Estado de derecho no se puede estar planteando permanentemente sombras de duda o ambigüedades", y "los ciudadanos no se merecen este tipo de historias". "Yo espero que estas cosas se aclaren, y a la mayor brevedad y con diligencia", ha remachado.

A la pregunta de si preferiría que Juan Lobato renunciara a su acta en el Senado, el portavoz socialista ha respondido que esa es "una decisión personal" que tendrá que tomar el exsecretario general del PSOE de Madrid, que a él le "parecerá bien" sea la que sea, ha añadido Espadas, que ha subrayado que agradece "su trabajo al frente" de la federación socialista madrileña, que "ha sido tremendo" y "absolutamente respetable" por su parte.

En la misma línea se ha pronunciado Juan Espadas en otra entrevista en Canal Sur Televisión este viernes, donde ha defendido que Juan Lobato "se ha dejado la piel para defender los ideales socialistas, los valores y principios" del PSOE.