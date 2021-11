Espadas ve más cerca una enmienda a la totalidad del PSOE-A al Presupuesto de la Junta con "más mentira que verdad"

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha advertido este viernes de que, en el momento actual, ve más cerca la posibilidad de que el Grupo Socialista registre en el Parlamento una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2022, que, en su opinión, está "claramente inflado", con "más de mentira que de verdad".

Así lo ha trasladado el líder socialista en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press, en la que a la pregunta de si está más cerca ahora mismo una enmienda de totalidad del PSOE-A a dicho proyecto de Presupuestos que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado miércoles, Juan Espadas ha comentado que "en este momento sí", porque el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha dicho a los socialistas "que 'no' a una serie de propuestas que hemos hecho".

En esa línea, Espadas ha subrayado que "dos no pueden dialogar si uno no te escucha", y ha criticado que el Gobierno andaluz "no ha movido ni un ápice de su Presupuesto", de forma que "el mismo que quieren que les guste a Vox es el que quiere que apoyemos" los socialistas andaluces.

Espadas ha manifestado que, "en una negociación, como mínimo el que tiene la sartén por el mango --en referencia a la Junta-- debería reconocer que debe mover, cambiar ciertas partidas del Presupuesto para ser capaz de llegar a un acuerdo con el PSOE", y ha advertido de que, "si eso no se demuestra, nosotros --los socialistas andaluces-- vamos a ir a esa enmienda a la totalidad, como es nuestra obligación", según ha remachado.

Así, el dirigente socialista ha aseverado que "no vamos a ser cómplices de un Presupuesto claramente inflado y que se dota fundamentalmente de los fondos" que el Gobierno de la Junta "no ha ejecutado a lo largo de este ejercicio", lo que, según ha abundado, denota una "incapacidad de gestión" que "los andaluces deben saber".

Espadas ha subrayado que fue él quien trasladó el pasado mes de septiembre por carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la idea de que "era necesario el diálogo y quizá un acuerdo presupuestario porque Andalucía necesita Presupuestos" nuevos para el año que viene en un momento "trascendental para la salida de la crisis, la recuperación económica y la gestión de fondos europeos".

Pero ha añadido que, "más allá de la pose, de las buenas palabras del presidente de la Junta, la realidad es que, cuando el Gobierno andaluz ha aprobado el Presupuesto, ha preparado uno que quiere que le sirva a Vox y que le permita llegar a un acuerdo con el PSOE, y así es muy difícil", ha advertido.

Espadas ha opinado que no ha tenido "la suerte de convencer" al presidente de la Junta para que en el proyecto del Presupuesto se recogieran "cuestiones fundamentales como la sanidad al nivel que demandan en este momento la Atención Primaria", o teniendo en cuenta que Andalucía es "la última comunidad autónoma en plazos de listas de espera", y que "no ha recuperado la presencialidad" en las citas con los médicos de cabecera en los centros de salud, según ha abundado el líder socialista.

"Tenemos un problema con la sanidad y este Presupuesto no lo resuelve", ha afirmado Espadas antes de agregar que "hacían falta gestos claros" en las cuentas de la Junta "para la sociedad andaluza", y el proyecto aprobado por el Gobierno andaluz, "más allá de la pose o la disposición al diálogo, debería haber concretado en cuestiones que de momento no hace".

"HAY MUCHO MÁS DE POSE QUE DE OTRA COSA" EN LA JUNTA

Así las cosas, ha apuntado que "en sede parlamentaria veremos si efectivamente están dispuestos a corregirlo" desde el Gobierno de PP y Cs, "pero de entrada las perspectivas no son buenas, porque creo que hay mucho más de pose que de otra cosa".

En esa línea, ha afirmado que "no me vale el Presupuesto del PP con Vox", y que él quería "un Presupuesto comprometido con Andalucía y los problemas" de la comunidad. "El presidente tiene buenas formas, pero el fondo sigue siendo el mismo", y con un "problema grave de gestión, de inejecución de fondos que son los que ahora vienen a rellenar este Presupuesto que tiene más de mentira que de verdad", ha añadido.

Acerca de la posibilidad de que un rechazo al Presupuesto de la Junta en el Parlamento precipitase un adelanto electoral en Andalucía, Espadas ha subrayado que "son decisiones diferentes", y que, formalmente, en la comunidad autónoma "queda un año de legislatura" salvo que el presidente de la Junta entendiese "que no es capaz de completar" el mandato, ha apostillado.

Además, Espadas ha defendido que Andalucía "ahora mismo lo que necesita es la recuperación económica, no unas elecciones anticipadas", y Juanma Moreno "lo sabe", según ha remachado antes de apostillar que, para evitar un adelanto electoral, cree que habría que actuar "con menos soberbia" por parte de la Junta y "probablemente con mayor capacidad para negociar este Presupuesto", de forma que sea "el de la recuperación económica; no de titulares, sino real, con mayor capacidad de ejecución", ha añadido.

Espadas ha lamentado también que el Gobierno andaluz "está más entretenido" ahora "en ver encuestas, y en ver si anticipa o no" elecciones, en "deshojar esa margarita que en gobernar" la comunidad autónoma, cuando los andaluces "necesitamos un gobierno centrado en lo importante", según ha aseverado el líder socialista, para quien el Ejecutivo de Moreno "en estos momentos se dedica un poco a especular en función de los datos que le dan en las encuestas".