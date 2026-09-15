Espalgodón reclama medidas para recuperar superficie de algodón ante la "continua reducción" del cultivo

Archivo - Plantación de algodón en Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Interprofesional del Algodón (Espalgodón) ha valorado este martes 15 el aforo de producción de algodón presentado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que estima para la campaña 2026-27 una producción de 120.700 toneladas, un 7,3% más que la producción final de la campaña anterior y un 6,1% por encima de la media de las cinco últimas campañas. Por contra, han estimado "necesario" y "prioritario" recuperar superficie de algodón para la campaña de 2027, con el fin de evitar que "la reducción continuada de hectáreas termine comprometiendo el aprovechamiento de los recursos europeos destinados específicamente al sector".

No obstante, el sector ha subrayado que esta previsión sigue estando "muy lejos" de los niveles de producción de una campaña normal, como demuestra el dato de 2020, cuando se alcanzaron las 174.885 toneladas, según ha concretado la organización interprofesional en una nota.

Igualmente, la organización ha señalado el incremento de los rendimientos previstos tras varios años marcados por diversas incidencias, pero ha destacado la bajada con respecto a una campaña normal --un 31% menos que en 2020--. La favorable disponibilidad de agua y la evolución general del cultivo han permitido afrontar la campaña en mejores condiciones productivas, aunque la evolución final seguirá dependiendo de la climatología y de la incidencia de las plagas.

Sin embargo, el "principal dato de preocupación" que refleja el aforo, según Espalgodón, sigue siendo la "pérdida de superficie cultivada". Según los datos de la Junta de Andalucía, en la campaña 2026-27 se han declarado 45.630 hectáreas, frente a las 46.743 de la campaña anterior, una reducción de 1.113 hectáreas, un 2,4% menos. Esta reducción se suma a una tendencia descendente que se mantiene desde hace varios años, en la que la superficie ha pasado de un máximo de 66.107 hectáreas en la campaña 2019-20 a las 45.630 hectáreas actuales, una caída acumulada del 31%.

En contexto, han apostillado que el algodón español "sigue demostrando que tiene capacidad para alcanzar buenos niveles productivos cuando las condiciones agronómicas son favorables", pero cada campaña se cultiva menos superficie, una tendencia que, para la organización interprofesional, exige una respuesta de las administraciones para garantizar la continuidad del cultivo. Así, para los agricultores de las zonas productoras, el algodón es "mucho más que un cultivo", es una "pieza clave" en la rotación de sus explotaciones y "sigue siendo una opción por la que apuestan agricultores jóvenes que se incorporan al sector".

MENOS SUPERFICIE, MENOS FONDOS APROVECHADOS

El algodón cuenta con un presupuesto específico anual cercano a los 60 millones de euros, asociado a una superficie básica nacional de 48.000 hectáreas. En las últimas campañas, sin embargo, la superficie ha quedado por debajo de esa referencia, solo en la actual, España dejará de recibir en torno a tres millones de euros de fondos comunitarios destinados al algodón. Para Espalgodón, este desaprovechamiento de recursos europeos "es una señal más que refuerza la necesidad de recuperar superficie".

En este sentido, Espalgodón ha considerado necesario que las administraciones estudien, con carácter prioritario, medidas que permitan recuperar superficie de algodón ya de cara a la campaña 2027. Entre ellas, la organización propone elevar de diez a 20 hectáreas el límite que permite repetir el cultivo sobre la misma superficie sin obligación de rotación, una medida que "liberaría cerca de 7.000 hectáreas adicionales entre productores que ya cultivan algodón y han mostrado su voluntad de ampliar", según la organización.

Al hilo de estas reivindicaciones, han considerado que recuperar superficie debe ser un objetivo prioritario del sector y de las administraciones, no solo para "garantizar la continuidad de la actividad productiva", sino también "para aprovechar plenamente el presupuesto europeo destinado al cultivo".

Además, esta reivindicación para la campaña 2027 se sitúa en paralelo a la posición que Espalgodón mantiene ante la futura PAC 2028-2034. De este modo, la organización ha estimado necesario que el próximo marco comunitario garantice un "incremento real" del presupuesto destinado al algodón, "adaptándolo a la evolución de los costes de producción y a las necesidades de un cultivo estratégico para numerosas explotaciones agrarias y para el conjunto de la cadena algodonera española".

"La futura PAC debe contribuir a recuperar superficie, mantener la actividad y garantizar la viabilidad del cultivo a largo plazo, evitando que la reducción continuada de hectáreas termine comprometiendo el aprovechamiento de los recursos europeos destinados específicamente al sector", han añadido.

En suma, Espalgodón pide más fondos, puesto que la propuesta de la Comisión mantiene la ayuda actual y "solo permite subirla hasta un 25% en los años en que la superficie caiga por debajo de las 48.000 hectáreas de referencia", un mecanismo que "no es la solución" para la organización, ya que "cobrar más solo porque baja la superficie no garantiza la continuidad del cultivo, sino que constata su declive". Por ello, se reclama un "incremento real" del presupuesto y "no condicionado a seguir perdiendo hectáreas".

A todo ello, según Espalgodón, se suma la fiscalidad, el módulo del IRPF que se aplica al algodón no se ha actualizado pese al "fuerte aumento de los costes de producción de los últimos años", lo que añade una carga adicional a un cultivo cuya rentabilidad "ya está comprometida".

En conclusión, la Organización Interprofesional del Algodón agradece a la Consejería de Agricultura la elaboración y presentación del aforo de la campaña 2026-27, cuyos datos "permiten afrontar la campaña actual con una perspectiva productiva favorable", al tiempo de considerar "necesario" que ese "buen comportamiento de la producción" venga acompañado de una "estrategia decidida para recuperar superficie de algodón en España".