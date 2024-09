España destaca que las bajadas de IRPF de la Junta "benefician a más de cuatro millones" de contribuyentes andaluces

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha explicado este jueves en comparecencia parlamentaria el impacto de las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno andaluz, que han beneficiado a más de cuatro millones de declarantes andaluces en la última campaña de la renta de la que se tienen datos disponibles, correspondientes a la anualidad de 2022 y publicados por la Agencia Tributaria el pasado verano.

Desde 2019, ha indicado, se ha bajado la tarifa del tramo autonómico del IRPF y en 2022 se aprobó la deflactación del 4,3% de los primeros tramos de tributación en el IRPF, así como de los mínimos personales y familiares exentos.

"Estas medidas, junto a otras encaminadas a la reactivación económica de Andalucía, lejos de causar una merma en la recaudación del IRPF, han facilitado un incremento considerable de la misma", ha indicado.

Así, ha aclarado que ha crecido significativamente el número de declaraciones presentadas, de 566.536 entre 2018 y 2022 (+16,1%), y 166.090 de 2021 a 2022 (+4,2%), tras la aplicación de las medidas de deflactación.

También, ha subrayado que se ha incrementado la cuota líquida autonómica por encima de lo que ha crecido el número de declaraciones y que el mayor incremento experimentado en el número de declaraciones por encima de los 33.000 euros de base liquidable general ha hecho recaer en las rentas más altas el 84% del incremento de la recaudación por IRPF entre 2018 y 2022.

En su intervención, España ha recordado que el número de personas que se pudo beneficiar del paquete de deducciones en el IRPF del ejercicio 2022 se incrementó exponencialmente, al pasar de 159.171 beneficiarios en 2021 a 358.846 en 2022, casi 200.000 más, un 125,4% más.

La consejera ha recordado que el incremento de los beneficios por las deducciones no ha supuesto una merma en la recaudación, ya que en su conjunto la recaudación por IRPF se incrementó en la pasada campaña un 10,7% respecto al año anterior, lo que se traduce en 662,2 millones de euros más. "Con nuestra política tributaria pagan más los que más tienen, y se benefician más, los que más lo necesitan", ha destacado.

Además, según datos provisionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los resultados de la última campaña de la renta, el impacto de las deducciones en el IRPF de 2022 en Andalucía fue un 165% más alto que en 2021. "La política fiscal no va de ecuaciones imposibles, ni de falsos mantras ideológicos", ha recordado la consejera.

"Bajar impuestos a los ciudadanos no es igual a menos recursos, ni a recortar servicios públicos. Al contrario, bajar impuestos, sumado a una gestión eficaz, puede ser igual a mejorar los servicios públicos para los andaluces y esa es nuestra ecuación y así lo estamos demostrando", ha señalado.

En este sentido, España ha recordado que "desde 2018, hemos incrementado el gasto sanitario un 44%, un 35% en políticas sociales y un 34% el gasto educativo. Con menos impuestos, sí que es posible una mayor inversión", ha subrayado la consejera.

"Andalucía hoy es la segunda Comunidad en la que trabajadores, pensionistas y autónomos pagan menos impuestos. Y como les decía anteriormente, a pesar de dejar ese dinero en manos de los contribuyentes, recaudaremos más porque hay más contribuyentes en IRPF; más donaciones, más compraventas de inmuebles, más actividad económica en general y que sin estos beneficios fiscales y sin la simplificación administrativa y el apoyo a empresas y autónomos, ese incremento global de recaudación no se produciría", ha afirmado España.

CRÍTICAS AL CUPO CATALÁN

"Con nuestra política tributaria pagan más los que más tienen, y se benefician más, los que más lo necesitan";, ha subrayado España, "en contraposición a la política fiscal que aplica el Gobierno central", ha señalado Carolina España, al tiempo que ha recordado que "con el Gobierno de Sánchez, nos hemos convertido en el país líder en subir impuestos. "Nuestro esfuerzo fiscal está un 17,8% por encima de la media europea, con 69 subidas de impuestos con el sello de Sánchez que nos asfixian", ha advertido.

Al respecto, la consejera ha añadido que el Gobierno central "acaba de firmar y aprobar una financiación singular para Cataluña, rompiendo la redistribución de la renta y la riqueza, haciendo que quien tenga más sume más recursos. Mientras, aquí nos faltan 1.500 millones de euros cada año. Eso es una deslealtad con Andalucía", ha apuntado.

En este sentido, y en alusión a los diputados del Partido Socialista, ha apelado a que "defiendan a los andaluces y hagan una reflexión. Alcen la voz y no miren para otro lado. Denuncien la injusticia que se está produciendo con Andalucía para privilegiar al independentismo catalán y agraviar y maltratar a los andaluces", ha sentenciado.

PSOE-A: "HACEN REGALOS FISCALES A LAS ÉLITES ECONÓMICAS"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada Alicia Murillo ha llamado la atención sobre que sea "la primera vez" en que Andalucía es la última en PIB por habitante y "la última con mayor porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social" y, esto a su juicio, devine de la ausencia de dos conceptos "importantísimos": la redistribución de la renta y la redistribución de la riqueza.

Murillo, tras detallar las grandes cifras de algunos impuestos rebajados en Andalucía, ha lamentado que el Gobierno andaluz use los impuestos progresivos como "excusa para hacer regalos fiscales a las élites económicas".

Por el grupo de Vox, José María Ortells ha reclamado "administraciones más reducidas y eficaces" para contar con "familias con mayor capacidad económica y antes empresas fuertes y consolidadas".

"La realidad de España es que los contribuyentes soportan asfixiados un ingente volumen de gasto que no repercute en absoluto en la calidad de los servicios prestados", ha subrayado.

"Andalucía, en 2019, dejó de ser un infierno fiscal para los andaluces, convirtiéndose en una de las regiones con impuestos más bajos y se aumentó la recaudación", ha resaltado para "pedir más", "un nuevo marco fiscal para mejorar la vida de las familias y crear condiciones óptimas para la creación de empleo".

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado la "profunda diferencia" en el abordaje de la política fiscal entre el Gobierno andaluz y su grupo parlamentario, toda vez que ha pedido "una reforma fiscal integral" basada en el "sostenimiento solidario de los servicios públicos", de manera que contribuya "cada quien en función de su capacidad de renta y que, por tanto, quienes más tienen, más pongan al sostenimiento de los servicios".

Además, ha apuntado que Andalucía ha recaudado "menos" porque "ha crecido otras comunidades autónomas que son las que no han hecho esas rebajas fiscales que sí que han beneficiado a una minoría".

Por último, por el grupo del PP su diputada Rosa María Fuentes ha pedido a la izquierda que "no mientan" y "no falseen la realidad" porque "con estas reducciones de impuestos no se está beneficiando a los más ricos" sino que "las reducciones en la base imponible afectan a cualquier persona, no solo a los que más tienen".