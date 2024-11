Una especialista de Quirónsalud Córdoba avisa que dormir más de lo necesario incapacita más que no dormir lo suficiente

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dormir más horas de las necesarias puede ser más incapacitante que no dormir lo suficiente, según ha alertado la coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Córdoba, la doctora Carmen Gutiérrez, quien ha destacado que "todos conocemos el insomnio, al ser uno de los trastornos del sueño más prevalentes, pero debemos saber que existen patologías llamadas hipersomnias de origen central, que hacen que el paciente duerma más horas de las recomendadas, repercutiendo negativamente en su salud".

Según ha informado el Hospital Quirónsalud Córdoba en una nota, la doctora Gutiérrez, especialista también del Servicio de Neurofisiología del centro y acreditada por la European Sleep Research Society (ESRS) como especialista en medicina del sueño, ha explicado que los pacientes de hipersomnias de origen central pueden dormir 16 o 17 horas y, aun así, no están "reparados" o activos durante la vigilia, encontrándose sin energía durante el tiempo en el que están despiertos.

Además, existen casos de pacientes que no tienen hipersomnia de origen central, pero duermen demasiadas horas durante la noche o se quedan dormidos en algunos momentos a lo largo del día. "Esta somnolencia diurna excesiva no es indicador de buena salud, sino todo lo contrario, al mostrar que el sueño no está siendo reparador, por lo que es necesario que acuda al especialista para su diagnóstico y tratamiento".

La somnolencia diurna excesiva "provoca que el paciente tenga sueño durante el día y en algunas ocasiones, incluso que llegue a quedarse dormido en situaciones que no son apropiadas para ello, lo que puede reflejar en primer lugar que no se está durmiendo lo que se debiera".

También hay personas que, a pesar de dormir un tiempo adecuado para su edad, siguen teniendo sueño durante el día, en estos casos, posiblemente los pacientes no estén descansando lo suficiente, "bien porque su estructura de sueño está alterada o porque haya durante el sueño algún factor que lo está fragmentando y que, por tanto, no sea reparador", según ha afirmado la doctora.

Así, cuando un paciente tenga excesiva somnolencia durante el día, lo primero que hay que hacer, según ha indicado la especialista del Quirónsalud Córdoba, "es descartar que esté durmiendo menos de lo que debe y realizar un estudio de sueño, para valorar si es un sueño de calidad o no".

La especialista ha resaltado que, "en caso de que el paciente esté durmiendo las horas suficientes y que al hacer el registro del sueño nocturno no veamos ninguna alteración ni fragmentación del sueño, provocado por apneas, por movimiento de las piernas o cualquier otra patología, deberemos enfocar el estudio para ver si tiene una hipersomnia central". En esa circunstancia habría que realizar una analítica específica, un estudio de sueño nocturno seguido de uno diurno, para valorar esa somnolencia y establecer el mejor tratamiento.

CALIDAD DEL SUEÑO

La doctora Gutiérrez ha recordado que las horas de sueño recomendadas para cada edad, según la National Sleep Foundation, que establece unos rangos con horas mínimas y máximas, varían desde las 12 a las 16 horas (incluyendo sueño diurno y nocturno) de los niños, hasta las siete a ocho horas en la edad adulta.

En cualquier caso, estas horas son recomendaciones y "no debemos obsesionarnos, ya que puede haber casos en los que dormir algo más o menos puede estar también dentro de la normalidad. Lo más importante es la calidad del sueño y cómo estemos al día siguiente, eso es lo que nos va a marcar si hemos dormido lo suficiente o no".