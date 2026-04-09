La estación de esquí de Sierra Nevada cierra durante este jueves por vientos con rachas de hasta 110 km/h

Archivo - La estación de esquí de Sierra Nevada. - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada en Granada ha decidido cerrar sus puertas este jueves debido a los fuertes vientos, con rachas de hasta 110 kilómetros por hora que se registran en este lugar.

Así lo ha anunciado la estación en un mensaje en sus redes sociales, que apunta a que estas condiciones meteorológicas adversas son las que llevan al cierre, al igual que ya ocurrió este pasado miércoles, 8 de noviembre. Así, son ya dos días seguidos en los que los usuarios no pueden acceder a pistas y remontes.

Cabe señalar que tanto en esta jornada como en la del miércoles, la estación de esquí, como suele ser habitual, ha informado puntualmente primero de los retrasos en las previsión del horario de apertura, para finalmente tomar la decisión del cierre definitivo de la estación de Sierra Nevada debido al mal tiempo.

Asimismo, y como siempre ocurre en situaciones como esta, la estación devuelve los forfaits a los usuarios que así lo soliciten en el Centro de Atención al Usuario o vía web para las compras on line (www.sierranevada.es/devoluciones).