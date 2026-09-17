Estrella Morente lleva su voz y su arte al Teatro del Generalife dentro del programa Granada es Flamenco 365

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado este jueves la actuación de Estrella Morente en el Teatro del Generalife que tendrá lugar este viernes 18 de septiembre a las 21,30 horas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado este jueves la actuación de Estrella Morente en el Teatro del Generalife, una de las grandes citas de Granada es Flamenco 365, que el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21,30 horas, llevará al emblemático escenario granadino el espectáculo 'De Estrella a Estrellas'.

La regidora ha agradecido especialmente la colaboración de Fundación 'la Caixa', cuyo apoyo contribuye a hacer posible una programación cultural de calidad y accesible para la ciudadanía, y ha destacado el valor de las alianzas entre instituciones y entidades privadas para seguir fortaleciendo la oferta cultural de Granada.

"Granada es una ciudad que tiene en el flamenco una de sus expresiones culturales más universales y contar con Estrella Morente en el Generalife nos permite reunir en un mismo escenario nuestra identidad, nuestro patrimonio y el talento de una artista con una extraordinaria proyección internacional", ha dicho Carazo.

La alcaldesa ha destacado que la presencia de la artista granadina en esta programación "es también una oportunidad para seguir mostrando al mundo la enorme calidad de la cultura que nace en Granada y que queremos proyectar hacia Europa".

La regidora ha querido agradecer asimismo a Estrella Morente su adhesión a Granada 2031 y su compromiso con la candidatura. "Estrella representa como pocas personas el talento de Granada y la capacidad de nuestros artistas para llevar el nombre de nuestra ciudad mucho más allá de nuestras fronteras. Por eso quiero agradecerle que haya querido sumarse también a Granada 2031, a este proyecto de ciudad que estamos construyendo entre todos y que necesita la implicación de nuestros creadores y de quienes son referentes de nuestra cultura", ha afirmado.

En este sentido, Carazo ha subrayado que Granada es Flamenco 365 forma parte de la estrategia cultural de la ciudad en el camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando el flamenco como una de las grandes expresiones de nuestra identidad y llevándolo a escenarios patrimoniales de especial significado. "Queremos que Granada mire hacia Europa desde aquello que nos hace únicos, y el flamenco es una de nuestras grandes cartas de presentación", ha señalado.

La alcaldesa ha destacado también la importancia de que el Teatro del Generalife vuelva a acoger una programación de estas características. "Generalife, Granada y flamenco forman parte de una misma historia cultural, y tener aquí a Estrella Morente nos permite celebrar esa conexión y proyectarla hacia el futuro", ha añadido.

ESTRELLA MORENTE, EN EL GENERALIFE

Estrella Morente presentará el viernes 18 de septiembre, a las 21,30 horas, 'De Estrella a Estrellas', un espectáculo en el que la artista rinde homenaje a las grandes figuras y referentes que han acompañado su trayectoria. La actuación se incorpora a la programación de Granada es Flamenco 365, que durante estos días está llevando el flamenco a distintos espacios patrimoniales de la ciudad.

La programación cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa' y el patrocinio de Emasagra, y apuesta por combinar grandes nombres del flamenco con propuestas que acercan el arte jondo a la ciudadanía y refuerzan la presencia de Granada como ciudad de referencia para esta expresión cultural.

Las entradas para el concierto de Estrella Morente están a la venta a través de RedEntradas y de la página web oficial de la Bienal de Flamenco de Granada, y también podrán adquirirse en taquilla antes del concierto.