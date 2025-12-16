Estrella Morente, María del Monte, Karina y Vázquez de Sola a título póstumo, Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes

Archivo - La cantaora Estrella Morente y el guitarrista Rafael Riqueni durante su concierto en el Teatro Circo Price, a 5 de abril de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes andaluces Estrella Morente, María del Monte y Karina, así como, a título póstumo, el dibujante Andrés Vázquez de Sola se encuentran entre los 35 galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, unos galardones que reconocen a "personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España".

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

En su intervención, Alegría también ha indicado que se ha reconocido a Los Chichos, al actor Luis Tosar, al festival Primavera Sound, a la librería Rafael Alberti o el grafitero Suso33, pseudónimo de Jesús Manuel Pinto García.

En concreto, en el ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el festival de música Primavera Sound.

En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa; y la familia de cómicos Pla-Solina. También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.

En literatura, se ha reconocido al escritor Manuel Vicent; a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; a la filóloga y escritora Irene Vallejo y la librería Rafael Alberti; mientras que en bellas artes y patrimonio cultural se ha reconocido al grafitero y artista multidisciplinar Suso 33; a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberría; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández León.

Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero; al periodista y dibujante gaditano Andrés Vázquez de Sola; al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello --que fue director del Festival de Cine de Sevilla--; y a la actriz Verónica Echegui.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.