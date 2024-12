Estrella rechaza que "se intente justificar" la moción de censura en Jaén "diciendo que la Junta no ha cumplido"

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha rechazado este miércoles que "se intente justificar" la moción de censura "diciendo que es porque la Junta no ha cumplido" con los proyectos que le atañen en el acuerdo que firmaron PP y Jaén Merece Más para formar gobierno en la capital.

A preguntas de los periodistas después de que el hasta ahora socio de los 'populares' haya registrado la moción con el PSOE, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "ha mantenido, mantiene y va a seguir manteniendo su compromiso con Jaén", ya que "piensa en los jiennenses con dependencia de a quién vote cada uno".

En este sentido, ha destacado una "hoja de ruta que ha permitido que se vaya a aprobar el presupuesto de 2025 de la Junta, "donde Jaén es la provincia donde más inversión se va a acometer", teniendo en cuenta las enmiendas que se han aprobado.

"Vamos a seguir impulsando todas aquellas reivindicaciones, inversiones históricas que son históricas porque el Partido Socialista, en 36 años, no fueron capaces de ejecutar", ha dicho. Al respecto, ha añadido que "no es cierto que la Junta de Andalucía no esté cumpliendo con todo lo que supone esas inversiones del acuerdo de gobierno entre Jaén Merece Más y el Partido Popular" y que "ya formaban parte de su compromiso como gobierno de la Junta.

En este sentido, Estrella ha señalado que, de las 101 medidas que se incluían en el citado pacto, "37 afectan a la Junta de Andalucía y, de esos 37 acuerdos, están ejecutados o en ejecución el 70 por ciento". Como ejemplo, ha aludido a los trabajos para la puesta en marcha del tranvía, para dotar al Museo Íbero de una colección permanente con un proyecto museográfico "que se va a licitar en breve fecha" o la construcción del Conservatorio Superior de Música.

Igualmente, ha destacado los pasos dados con la Ciudad de la Justicia, donde "hay un anteproyecto ya aprobado y con una licitación en ciernes para poder licitar la concesión de obra pública", y con la Ciudad Sanitaria. Ha valorado el proyecto de distrito digital El Banco Digital, al servicio de "una industria muy potente" como es la del videojuego, sobre la que también se impulsan ciclos formativos asociados a la industria audiovisual.

El delegado ha hablado, además, del "avance" que ha supuesto la instalación del PEC-TAC y de la unidad de Ictus 24 horas en el Hospital de Jaén, así como de la ejecución del centro de salud Alameda, "pendiente del equipamiento". A ello ha sumado el compromiso con "la financiación del colector de Los Puentes" así como para "garantizar la financiación de la Universidad de Jaén".

"Hemos cumplido, estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. Es falso que se intente justificar una moción de censura diciendo que es porque la Junta no ha cumplido", ha declarado.

PREOCUPACIÓN

Por otro lado y tras apuntar que "colaboración y lealtad institucional" entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital "para impulsar todos aquellos proyectos que conformaban la hoja de ruta del gobierno municipal", Estrella ha expresado su "preocupación por que con el nuevo gobierno que se puede conformar a raíz de la moción de censura, muchos de esos proyectos vuelven a la casilla de salida".

"Bastantes años ha perdido esta provincia y la capital cuando ha sido gobernada por el Partido Socialista para que ahora nos permitamos el lujo de que, por el capricho de una moción de censura, finalmente esos proyectos no vean la luz y, por tanto, Jaén vuelva al punto de salida", ha considerado.

Además, ha dicho desear que "Jaén Merece Más no haya cambiado la estabilidad, la colaboración y la lealtad institucional por la confrontación y la pelea" que, a su juicio, "va a suponer, y así ya se puso de manifiesto en su día, el hecho de que la Alcaldía de Jaén esté gobernada por el PSOE".

"El Ayuntamiento de Jaén y la provincia van a seguir contando con la colaboración y con la complicidad del Gobierno de Juan Mamoreno", ha afirmado el delegado, no sin agregar que también van a "exigir lealtad" y "compromiso".