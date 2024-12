Estrella subraya "el compromiso" con la financiación universitaria y alude a un ingreso de "4,1 millones" a la UJA

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha defendido este jueves "el compromiso de seguir cumpliendo" con "todo aquello que suponga mejorar" la financiación del sistema público universitario y ha señalado como muestra que "hoy se ha ordenado el ingreso de más de 21 millones de euros", "4,1 millones" en el caso de la Universidad de Jaén (UJA).

Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas sobre las críticas de los rectores andaluces y, en concreto, de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, sobre el incumplimiento del modelo de financiación y de los acuerdos sobre complementos autonómicos retributivos del personal que suman unos 50 millones de euros en el sistema andaluz.

Al respecto, Estrella ha afirmado que "hoy se ha ordenado el ingreso a las universidades andaluzas de más de 21 millones de euros y que, en el caso de la Universidad de Jaén, serán 4,1 millones de euros lo que se ingrese".

De esta manera, según ha añadido, "se están compensando los costes y los compromisos que en su día se adquirieron para poder cubrir las necesidades presupuestarias que tienen las universidades".

"Estoy convencido de que, con esta información, las universidades andaluzas podrán ver que existe el compromiso de seguir cumpliendo, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, en todo aquello que suponga mejorar y seguir mejorando la financiación del sistema público universitario", ha manifestado.

Preguntado por cómo quedaría la situación de la UJA con el citado ingreso, el delegado ha respondido que la Consejería de Universidad Investigación e Innovación "lo que está haciendo es cumplir con los compromisos adquiridos" y, "más allá de que pueda existir alguna diferencia en su interpretación, esas cantidades se están ingresando antes de finalizar 2024 y, por tanto, ese era en principio el compromiso".

"Más allá de que imagino que la Consejería de Universidad seguirá en contacto con todos los rectores para seguir sumando todo aquello que permita dar respuesta a lo que nos preocupa a todos: contar con la mejor y mayor financiación de las universidades públicas", ha declarado.

En este sentido, ha subrayado que en esta materia "no tiene que haber confrontación y conflicto", puesto que el sistema público universitario andaluz es una causa en la que se trabaja "día a día y, especialmente, desde el Gobierno de la Junta".

"Si no fuera así, no estaríamos hablando de la mayor financiación de la historia de la Universidad de Jaén (104 millones), no estaríamos hablando de que sean 17 millones de euros más de financiación que en 2018, no estaríamos hablando de que la inversión por estudiante ha pasado de 5.700 euros a 7.040 euros", ha destacado.

Estrella ha considerado que estos datos reflejan que ese compromiso de la Junta con el sistema público universitario "no es puntual ni es fortuito", sino "un compromiso de gobierno de todos los años".

"Queremos y seguimos trabajando para que nuestros jóvenes cuenten con la mejor formación. Y la mejor formación se consigue apostando o seguir apostando por lo que supone el sistema público universitario", ha manifestado.