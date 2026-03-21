Un estudiante de la Universidad de Jaén gana el premio nacional de la encuesta Guesss sobre emprendimiento

Entrega a un estudiante de la Universidad de Jaén del premio nacional de la encuesta GUESSS sobre emprendimiento - UJA

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estudiante del Doble Grado en ADE y Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Jaén Juan Pedro Burgos Ruis ha ganado el premio nacional de 1.000 euros de la encuesta Guesss (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey) sobre emprendimiento.

El premio lo ha recibido de manos de la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UJA, María Teresa Pérez Giménez; la directora de Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento Estudiantil y Programa Alumni, María Rosa Vallecillo Gámez, y el director de la Cátedra de Emprendimiento Fulgencio Meseguer, Domingo Fernández Uclés.

Este premio surge del sorteo realizado a nivel nacional entre el alumnado de grado y posgrado que cumplimentó el cuestionario durante el periodo de recolección de datos, comprendido entre octubre y diciembre de 2025, ha indicado la Universidad en un comunicado. En España, la iniciativa ha contado con la participación de 71 universidades y escuelas de negocios, movilizando a más de 76.000 estudiantes.

El proyecto Guesss es actualmente el mayor observatorio internacional de investigación colaborativa en el ámbito del emprendimiento universitario.

Con la implicación de más de 50 países y 3.000 universidades, su objetivo fundamental es analizar las intenciones y actividades emprendedoras de los estudiantes para emitir recomendaciones que permitan a las universidades actuar como semilleros de empresas de alto potencial.

En esta edición, España ha logrado la mayor movilización de estudiantes a nivel mundial, superando las 72.000 encuestas, lo que genera una base de datos de gran valor para la toma de decisiones estratégicas por parte de las autoridades académicas.

Por otro lado, han recordado que la Universidad de Jaén participa en este proyecto bianual desde 2016, con la colaboración activa del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el profesorado de la Cátedra de Emprendimiento Fulgencio Meseguer, en el análisis de los datos.

En la edición 2025-2026, la UJA ha registrado un desempeño destacado, alcanzando 1.355 respuestas válidas en las encuestas. Esta cifra supone un incremento del 10,8% respecto a la edición anterior y sitúa la tasa de respuesta de la institución en un 8,81%.

Así, con este nivel de implicación del alumnado, la UJA consolida su cuarta posición en Andalucía en volumen de participación, situándose por delante de instituciones como las universidades de Granada o Córdoba.

El análisis de estos resultados permitirá a la Cátedra Fulgencio Meseguer elaborar el informe específico Guesss 2026 sobre el espíritu emprendedor en Jaén, contribuyendo a fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia.