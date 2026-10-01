Un estudio de la UCO cifra en 25 millones de euros el impacto económico del Rally de Sierra Morena

Imagen de archivo de la última edición del Rally de Sierra Morena. - UCO

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) estima el impacto económico del Rally de Sierra Morena 2026 en 25,33 millones de euros, una cifra con la que el evento consolida su capacidad para generar actividad económica y turística en Córdoba y su provincia. Concretamente, el trabajo, realizado sobre la edición de 2026, cifra el impacto económico directo en 17,11 millones de euros y un impacto económico total de 25,33 millones, lo que supone un crecimiento de más del 12% respecto al año anterior.

Según ha detallado la UCO en una nota, el estudio ha sido realizado por los profesores de Economía Aplicada de la UCO José Enrique Ramos Ruiz, David Algaba Navarro, Paula Cristina Ferreira Gomes y Tomás López-Guzmán, junto al profesor de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT-UCO), Manuel Rivera Mateos,

El trabajo se basa en 611 encuestas, de las que 208 corresponden a personas procedentes de fuera, el 34,04% de la muestra. Dentro de este grupo, el 29,81% son excursionistas, es decir, visitantes que no pernoctan, mientras que el 70,19% son turistas, al incluir al menos una pernoctación durante su estancia.

Los datos muestran también diferencias en las pautas de asistencia de ambos grupos. Los excursionistas acudieron a una media de 1,08 tramos, mientras que los turistas asistieron a una media de 3,1 tramos. Estas diferencias resultan relevantes para evitar que una misma persona sea contabilizada varias veces al estimar el volumen real de visitantes asociado al evento.

La organización cifra en 270.000 los espectadores acumulados durante las diferentes jornadas y tramos de la prueba. Para estimar el número real de visitantes, el análisis corrige esta cifra teniendo en cuenta tanto la procedencia de los asistentes como la posible contabilización repetida de una misma persona por su presencia en diferentes tramos y jornadas. Así, y tras aplicar las correspondientes correcciones, el estudio estima la presencia de 25.617 visitantes únicos, de los que 7.696 fueron excursionistas y 17.921 turistas. Esta cifra supone un crecimiento aproximado del 11,37% respecto a la edición de 2025.

Poe otro lado, el gasto medio de los excursionistas se situó en 81,03 euros por persona, mientras que el de los turistas alcanzó los 433,99 euros por persona y día, con una estancia media de 2,12 días. A partir de estos datos, el gasto directo generado por los excursionistas se estima en 623.606,88 euros, mientras que el correspondiente a los turistas asciende a 16.488.373,75 euros.

Los resultados, según destacan desde el grupo de investigación, "ponen de relieve el peso de las pernoctaciones en la generación de actividad económica". Siete de cada diez visitantes procedentes de fuera son turistas, lo que amplía el efecto económico de la prueba sobre actividades vinculadas al alojamiento, la restauración y otros consumos realizados durante la estancia.

Al mismo tiempo, "los datos reflejan el fuerte seguimiento local del Rally Sierra Morena", con una mayoría de asistentes procedentes de Córdoba, junto con una capacidad creciente para atraer visitantes de otros territorios. "La edición de 2026 consolida así el impacto económico y turístico de la prueba para Córdoba y su provincia, manteniendo la capacidad de atracción alcanzada tras su incorporación al calendario europeo y reforzando la generación de estancias vinculadas a la celebración del evento", destacan desde el equipo de investigación.

Estos resultados se integran en la línea de investigación desarrollada por este equipo de trabajo que, desde la Universidad de Córdoba y en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco), organizan Cited Córdoba 2026, el I Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos, que se celebrará los días 26 y 27 de noviembre bajo el lema 'Córdoba a través de sus eventos deportivos', coincidiendo con la 40ª edición de la Media Maratón de Córdoba.

El congreso, que reunirá a personal investigador procedente de distintos puntos de España y del extranjero, constituye un punto de encuentro para el análisis y la difusión de investigaciones sobre turismo deportivo, eventos deportivos y sus impactos económicos, sociales y ambientales, así como para la presentación de evidencias empíricas vinculadas a Córdoba y su provincia.