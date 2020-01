Un estudio de la UJA avala el uso de la tecnología y la robótica en la intervención social con personas mayores

Publicado 27/01/2020 13:01:10 CET

Las investigadoras del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén (UJA) Yolanda María de la Fuente y María del Carmen Martín han elaborado un estudio que avala el uso de la tecnología y la robótica como herramientas en la intervención social con personas mayores.

De la Fuente ha indicado que en la actualidad, España "es uno de los países con mayor envejecimiento poblacional de Europa". En ese sentido, "ha surgido una importante línea de investigación que mira el trabajo social desde el prisma de la tecnología, el e-social work" y por eso "quisimos analizar la influencia de la tecnología en un grupo de población cada vez más numeroso como es el de las personas mayores".

En concreto, el e-social work pone el énfasis en las destrezas y habilidades que pueden ser desarrolladas utilizando las TIC como potentes dispositivos para el acceso en igualdad y como consecuencia, a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

"La brecha digital cada vez es más reducida, pero en personas mayores de 75 años aún es relevante, por lo que el objetivo de la investigación es aunar el uso de las tecnologías como herramienta habitual dentro del trabajo social y la visión de las tecnologías como oportunidad para las personas mayores, para de esta manera abrir una nueva línea de negocio en este ámbito", ha argumentado María del Carmen Martín.

Para ello, han analizado las principales causas de desigualdad en el uso de las TIC. "Detectamos como principales motivos el sentimiento de desfase, la exclusión de la sociedad de consumo, ya que suelen ser productos caros, el desconocimiento, los inconvenientes de aprender solos o la dificultad de uso", ha enumerado Yolanda de la Fuente.

A su vez, María del Carmen Martín ha señalado que "el contexto va evolucionando porque las personas que van entrando en esa franja de edad no son las mismas que hace cinco años y cuentan con una experiencia más cercana a las TIC".

Asimismo, desde la UJA se aboga por la aplicación de la pedagogía gerontológica, que consiste en la educación de las personas mayores, dentro de los parámetros que necesiten, para quitarles el miedo a la tecnología. Mediante ese concepto, potencian la intervención del Trabajo Social para facilitar la vida de este tipo de personas.

"Hay múltiples ejemplos, como la ayuda a domicilio 2.0, que ya se sirve de la domótica y la robótica asistencial dentro del domicilio de la persona mayor", ha expresado María del Carmen Martín.

La robótica se ha convertido, por tanto, en una de las apuestas de futuro en este campo. "Ya existen robots que controlan la medicación de las personas mayores y que además cumplen una función de acompañamiento, lo que disminuye el sentimiento de soledad que sufren las personas mayores en muchas ocasiones", ha apuntado Yolanda de la Fuente.

"La sociedad está avanzando en esta dirección y el uso de las TIC en la intervención social debe ser una oportunidad para avanzar en la cohesión social y ser una verdadera fuente de oportunidades", ha indicado De la Fuente.

Es por ello, por lo que "los trabajadores y trabajadoras sociales están incorporando el catálogo de herramientas tecnológicas a su disposición para ofrecérselas a este grupo de población", ha concluido la investigadora, que además coordina el Máster Universitario en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal de la UJA.

El estudio, titulado 'E-social work and at-risk populations: technology and robotics in social intervention with elders. The case of Spain', ha sido publicado en la revista European Journal of Social Work, una de las más relevantes en el mundo en esta área del conocimiento.