El exalcalde de Encinarejo de Córdoba asegura que los pagos de hotel fueron para viajes para "abordar temas de la ELA"

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, dependiente del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, actual edil de Infraestructuras en el gobierno municipal del PP del Consistorio de la capital, ha asegurado este viernes que las dos facturas de hotel de Granada y Sevilla en 2021 y 2022 fueron para viajes en los que "abordar temas de la ELA" coincidiendo con congresos celebrados por el PP en dichas capitales.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz Madruga ha explicado que "una de las noches fue en Granada y coincidió con el Congreso del PP y aproveché que estaban allí todos los líderes de la Junta de Andalucía, porque estábamos cerrando la ley de financiación incondicionada de las ELA, que estaba a punto de iniciar su tramitación y quedaban flecos".

Y la otra factura de hotel, que coincide con el XX Congreso Nacional del PP en Sevilla, ha reconocido que estuvo en esa cita para "tratar evidentemente temas relacionados con la ELA", de manera que "son dos facturas totalmente correctas de reuniones, agenda política, y no hay más que decir", ha mantenido, para señalar que "esto está puesto en manos de la Secretaría del Ayuntamiento que tendrá que certificar evidentemente que esas dos facturas corresponden a viajes institucionales", todo ello tras las críticas del portavoz del PSOE en la ELA, José Antonio Arenas.

Según ha subrayado Ruiz Madruga, "en 12 años de alcalde, solamente hay dos facturas de hotel de dos días, que son estas dos", mientras que "José Antonio Arenas tiene un viaje a Fitur en el año 2010, cuando era teniente de alcalde de la ELA, junto con dos personas más, una de ellas que no era personal de la ELA", para "un fin de semana y con gastos de hotel por valor de 1.800 euros", teniendo en cuenta que "la ELA estaba quebrada, en causa de disolución, con 1,2 millones de euros de remanente negativo de Tesorería, en un presupuesto de 1,5 millones".

Así, ha reprochado que "se fuera un fin de semana a Fitur, cuando la ELA de Encinarejo no es una entidad local que pinte nada en Fitur, porque no es un pueblo que tenga nada que poder vender en Fitur, ni tampoco que pueda adquirir conocimientos de Fitur, porque por el mismo motivo no tiene por qué aplicar ninguna política con respecto al turismo".

En este sentido, ha subrayado que "los dos gastos de hotel son totalmente correctos, coinciden con el proceso en el que estábamos negociando la ley de financiación de las ELA", y que "solamente en 12 años, ha habido dos días de hotel del alcalde fuera de la ELA", porque "siempre he querido dormir en mi casa", ha confesado.

"Aquí no hay caso", ha mantenido, para agregar que "están intentando montar un caso de corrupción política con una factura de un diario, que reconoce que fue un error y se ve claramente; con otra factura que está pagada por mí personalmente, y con dos noches de hotel de dos días distintos", que "son de reuniones en el proceso de negociación por la ley de financiación incondicionada de las entidades locales autónomas", ha abundado.

A su juicio, "esto está llegando ya a un punto en el que es muy probable que lo que empiece a estudiar es la posibilidad de irme judicialmente por calumnias" contra el portavoz del PSOE en la ELA de Encinarejo y "probablemente contra el propio presidente de la ELA, que ha sido 12 años miembro de mi equipo de gobierno y lo que se asimilaría a un primer teniente de alcalde", ha apostillado.