Exdirector de Organización de Faffe no declara en la comisión por estar investigado judicialmente

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Organización de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Joaquín Morales, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Parlamento por estar siendo investigado en la causa judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Tras darle la palabra el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), el excargo de la Faffe ha indicado que por recomendación de su abogado se acogía a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios para no "perjudicar" su derecho a la defensa en el proceso judicial en el que está inmerso.

No obstante, Morales se ha mostrado dispuesto a declarar ante la comisión del Parlamento una vez que el procedimiento judicial se haya sobreseído.

Tras estas palabras de Morales y tras abandonar la comisión, el presidente ha dado la palabra a los grupos parlamentarios. El PSOE-A ha rehusado hacer comentarios.

Por su parte, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha expresado su respeto a la decisión de Morales, si bien ha considerado que se podría haber quedado porque la comisión sólo está para dirimir responsabilidades políticas. Ha considerado que hubiera ayudado a esclarecer y "arrojar luz" sobre ciertas cuestiones, como el "enchufismo" en la Faffe, puesto que era el "número dos" de la fundación.

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) Teresa Pardo ha respetado el derecho a no declarar de Morales por estar investigado y ha indicado que le hubiera gustado preguntarle si sigue considerando que la Faffe era la "mejor institución profesional de este país", sobre el asunto del "enchufismo" y por el hecho de que los propios dirigentes de la fundación se establecieran sus condiciones laborales y sueldo. Ha indicado que quien decide no declarar en la comisión es porque "teme" que su declaración le lleve a responsabilidades civiles y penales.

Por su parte, la diputada de Vox Ángela Mulas ha indicado, tras respetar la decisión del excargo de la Faffe, que parece que se va a tener que celebrar una nueva comisión en la próxima legislatura, porque todos los que no declaran ahora se prestan a hacerlo cuando termine el procedimiento judicial. Ha indicado que Morales no ha declarado porque está imputado por su presunta participación en la "gestión nefasta" de los fondos de la Faffe, y ha considerado que podrían haber hablado de los casos de "enchufismo".

El parlamentario de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha mostrado su preocupación porque prácticamente todos los días o semanas nos desayunamos noticias sobre "enchufismo y eso provoca que haya una desafección de la política por parte de la sociedad andaluza". Ha considerado que todas las formaciones deberían luchar "para esclaracer el pasado y generar un presente totalmente transparente".