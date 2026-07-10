Experta forense destaca el poder de las palabras "para hacer justicia"

La directora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses, Sheila Queralt, en el taller 'Lenguaje, delito y justicia: la lingüística forense en la práctica' durante los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La directora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses, Sheila Queralt, ha destacado el "poder que tienen las palabras en el contexto legal", ya que "pueden ayudar a hacer justicia" a través del análisis del discurso. Queralt ha dirigido el taller 'Lenguaje, delito y justicia: la lingüística forense en la práctica', que forma parte de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona (Rectora Rosario Valpuesta).

En declaraciones a Europa Press, Queralt ha resaltado que se trata de un taller dirigido a estudiantes y que pretende "concienciar a los alumnos en la capacidad legal que tiene un texto" para "averiguar qué nos dicen esas palabras". En concreto, el contenido aborda "la introducción a la disciplina de la lingüística forense" así como "el análisis de la autoría de textos", de forma que los alumnos puedan determinar "el sexo, la edad o la profesión de quien está detrás de los escritos", ha matizado.

Al hilo, también ha explicado que el taller se complementa con lecciones sobre el uso de inteligencia artificial (IA), a la que ha considerado como "un reto profesional que cada vez se pone más difícil". Queralt ha incidido en que "existen 'deep fakes' que manipulan tanto la voz como el texto" por lo que "tenemos que centrarnos en esos parámetros para descubrir si hay una máquina detrás de su creación". No obstante, ha reconocido que "además de ser objeto de estudio para los forenses, también podemos usar la IA como complemento a nuestro trabajo".

En este sentido, la forense ha afirmado que "aunque en poco tiempo ha evolucionado y cambiado de forma rápida", el trabajo de los lingüistas forenses no será reemplazado por esta tecnología "de momento", puesto que "somos los responsables jurídicos de los informes que dictamos" y dichos documentos "siempre deben ir firmados por un ser humano".

Además, Queralt ha señalado que la capacidad de estos profesionales reside en su atención "a los distintos niveles de la lengua" para entender "la intencionalidad comunicativa" tras unos mensajes. "No tenemos una bola mágica para saber lo que una persona quería hacer, pero sí que podemos extraer la intención de sus comunicaciones", ha aclarado. Para ello, se valen de todos los elementos discursivos, es decir, emplean las palabras, "los emoticonos que se utilizan" o los rasgos comunicativos como velocidad del habla, el estilo o el tono.

Su presencia destaca en ámbitos judiciales como casos de violencia de género, donde exploran "lo que el victimario pretende hacer con la víctima", ha apuntado Queralt. De esta forma, analizan "las coacciones o amenazas veladas" y todo tipo de "patrón lingüístico en la dirección del delito". Por otra parte, ha indicado que "hoy trabajamos muchísimo las estafas y en concreto, las de carácter amoroso" debido a que "el estafador es como un comercial que es capaz de convencer a la otra persona a través de estrategias persuasivas". La forense ha sostenido que otras labores relevantes son "el trato y las palabras que los agentes judiciales deben emplear con los menores".

Pese a seguir casos de carácter complejo, Queralt ha defendido que los lingüístas forenses "no pueden perder el rigor" y a pesar de existir tecnicismos jurídicos a la hora de elaborar los informes judiciales, "estos deben ser entendibles para que sean claros y los responsables tomen las decisiones bien informados del caso". "Muchos de estos documentos los atiende un juez, pero también si hay un jurado debemos atender a este contexto" debido a que, "no tiene por qué tener ningún conocimiento lingüístico ni jurídico", ha argumentado.

Para concluir, Queralt ha pedido a los alumnos y también a la población "ser conscientes del poder del lenguaje" ya que, "a pesar de que todo el mundo habla y escribe a diario", en ocasiones pasa por desapercibido "la información indirecta que podemos proporcionar". "Tenemos que dar importancia no únicamente a las palabras que usamos sino también al tono que empleamos" y considerando que "podamos usar estas herramientas para comprender mejor a las personas del mundo", ha expresado.