Experto ingeniero aboga por realizar una auditoría de los edificios críticos dañados tras el terremoto en Granada

Consecuencias del terremoto de magnitud 4,8 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El experto ingeniero de Caminos y pionero en España en Ingeniería Ambiental Ramiro Aurín ha abogado por una auditoría forense urgente de todos los edificios críticos e instalaciones estratégicas tras el terremoto de intensidad 4,8 que afectó especialmente a la ciudad de Granada y a toda su área metropolitana en la madrugada del pasado sábado. En opinión de Aurín hay que hacer una auditoría a todos los edificios dañados, incluso aquellos que aparentemente han sufrido solo desperfectos superficiales.

En este sentido se ha pronunciado este lunes este experto en una entrevista concedida a Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha insistido en la importancia de esta medida preventiva porque, según ha señalado, "va a repetirse", en referencia a la posibilidad de que se produzcan nuevas réplicas o terremotos en los próximos días que podrían colapsar estructuras que han quedado debilitadas por el seísmo inicial.

El ingeniero ha puesto como ejemplo el caso reciente de Venezuela, donde ha explicado que "se produjo otro terremoto, nada, en cuestión de segundos, que no era una réplica del mismo, sino que era otro ligeramente distinto", lo que causó el colapso de edificios que habían resistido el primer movimiento telúrico.

Respecto a cómo ha superado Granada esta prueba sísmica, el ingeniero ha valorado el comportamiento de las edificaciones y ha afirmado que "la primera lectura es razonablemente buena" y que "nuestros edificios pues están razonablemente bien hechos", aunque ha matizado que esto se debe en parte a que en Granada "se aplicaba una normativa nacional que, aunque es mejorable, significa que los edificios de Granada en general están calculados para soportar mejor que los del resto del país los terremotos".

Sin embargo, Aurín ha advertido sobre los riesgos que supondría un terremoto de mayor magnitud y ha señalado que "si tuviéramos uno así más importante, habría más desgracias", especialmente porque "la edificación, el parque antiguo de edificación es el que en caso de un terremoto de seis o seis y medio, muy probablemente nos diera muchos disgustos".

Preguntado por si en Andalucía estaríamos preparados para un terremoto como los sucedidos en Colombia o Venezuela, ha asegurado que "difícilmente", para a continuación matizar que "en Granada, no en toda Andalucía, hay un eje, el que va un poco por el Guadalquivir y llega hasta Almería", de modo que el riesgo sísmico se concentra en un área específica, la de la Granada.

El ingeniero ha profundizado en las razones geológicas por las que Granada es especialmente vulnerable a los terremotos, explicando que "la vega de Granada es una zona muy sedimentaria, porque la parte sur es muy erosionable y a lo largo de miles de años se ha erosionado y hay una gran acumulación sedimentaria", lo que hace que "la onda se amplifica, se ralentiza, se hace más larga, entra en una frecuencia muy próxima a la de los edificios y entonces es más fácil que estos puedan caer".

Aurín ha recomendado que "la autoridad andaluza, ya que me parece que está preocupada por estas cosas, más que la nacional", realice "una auditoría en los edificios críticos, en las instalaciones críticas, aunque no hayan tenido problemas esta vez".

Finalmente, el experto ha insistido en la urgencia de estas medidas, afirmando que "inmediatamente, además de forma urgente, habría que encargar las auditorías forenses de todos los edificios que han tenido algún tipo de daño, pequeño o grande", y ha subrayado que esta auditoría "no es tan difícil" de realizar en edificios que permanecen en pie y que resulta fundamental para garantizar la seguridad de la población ante posibles nuevos movimientos sísmicos.