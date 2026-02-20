Expertos prevén niveles "extremos" de polen este fin de semana en Granada por floración de cipreses tras las borrascas

Niveles de polen para los próximos días. - UGR

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Calidad Biológica del Aire del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada (UCBA-UGR) prevé este fin de semana niveles "extremos" de polen por la floración de los cipreses, una vez que ha terminado el tren borrascas sin que haya vuelto a llover en los últimos días.

Los expertos prevén que, una vez finalizados los temporales, las floraciones de las distintas especies vegetales en la ciudad de Granada comiencen de manera escalonada.

Así, la floración de los cipreses que se ha visto retrasada con respecto a años anteriores, registrando niveles polínicos bajos hasta hace unos días, se ha activado con la llegada del buen tiempo provocando que estén aumentando de manera significativa.

Incluso se prevé que alcancen valores extremos este fin de semana. Al mismo tiempo, advierten de que el polen de las parietarias se encuentra en niveles moderados con tendencia a aumentar en los próximos días, por lo que se alerta a las personas afectadas para que tomen precauciones y eviten su exposición.

PRIMAVERA

De cara a la primavera, pronostican que los periodos de máxima polinización no presenten muchas oscilaciones con respecto a los datos de la serie histórica de más de 30 años de monitoreo de los que se dispone.

Los tipos polínicos de gramíneas, álamos, olmos, fresnos, plátanos de sombra, pinos, encinas y olivos irán apareciendo de forma sucesiva en el periodo correspondiente.

En cuanto a los niveles que pueden alcanzar, cabe esperar que las concentraciones de polen de gramíneas, plantagos-llantenes y parietarias, todas ellas especies de plantas herbáceas, sean especialmente extremas debido a las condiciones ambientales generadas tras el periodo de precipitaciones, con suelos muy húmedos y días cada vez más soleados y temperaturas en ascenso.

Sin embargo, la intensidad y épocas de floración estarán sujetas a las condiciones meteorológicas que se registren a lo largo de las próximas semanas. En general, si cesan los episodios de bajas presiones (borrascas) y el anticiclón se asienta en la península, las floraciones podrían ser muy explosivas dado que las plantas han podido recuperarse del estrés hídrico que venían padeciendo.

En cambio, si de nuevo se producen lluvias constantes provocará el efecto lavado atmosférico haciendo descender de manera considerable los niveles polínicos, dando lugar a una primavera suave con niveles de polen moderados-altos.