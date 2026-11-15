Las exposiciones sobre el V centenario de la estancia de Carlos V en Granada superan las 35.800 visitas en su primer mes

Archivo - Imagen de público en la exposición 'Los Palacios Reales de la Alhambra'. A 9 de octubre de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Los palacios reales de la Alhambra' y 'Granda capital imperial', las dos principales exposiciones enmarcas en el programa conmemorativo del quinto centenario de la estancia en la ciudad del rey Carlos V e Isabel de Portugal en el año 1526 ya han registrado 35.826 visitas en su primer mes de apertura el público entre el 9 de octubre y el 9 de noviembre.

Así lo ha podido saber Europa Press tras consultar al Patronato de la Alhambra de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta y a la Universidad de Granada, instituciones que, de forma conjunta, organizan el programa que celebra esta efeméride bajo el lema '1526. Isabel de Portugal y Carlos de Habsburgo en Granada'.

Las más de 35.800 visitas recibidas tan solo un mes después de su apertura dan cuenta del interés que despierta la extraordinaria selección de obras concebida para un mayor difusión y conocimiento de uno de los momentos de mayor esplendor de la historia de Granada, la presencia en la ciudad de los monarcas al inicio de la Edad Moderna.

Comisariadas conjuntamente por los catedráticos de la Universidad de Granada, Rafael López Guzmán y José Sánchez Montes, las muestras llevan aparejado un amplio programa científico, que incluye publicaciones y la celebración de simposios internacionales como el Encuentro Científico Internacional 'Granada, desde 1526 construyendo futuro', que tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre.

'LOS PALACIOS REALES DE LA ALHAMBRA'

Con un centenar de obras expuestas de 34 instituciones culturales, entre las que se encuentran museos de Bélgica, Portugal y Austria, la muestra 'Los palacios reales de la Alhambra' es un recorrido por la adaptación de los espacios nazaríes a las necesidades de la corte, la diplomacia y la administración imperial que se instaló en el recinto durante seis meses hace quinientos años.

Ubicada en la sacristía, la cripta y la capilla del Palacio de Carlos V de la Alhambra, la exposición profundiza en la imagen de la monarquía hispánica, y reúne, entre muchas otras piezas, una extraordinaria galería de retratos, muchos de los cuales se pueden ver en Granada por vez primera.

Entre estos retratos, se encuentran varios óleos de la pareja imperial; de los Reyes Católicos; el papa Clemente VII que coronó emperador a Carlos; el sultán Soleimán el Magnífico, principal rival del monarca español en la disputa por el control del Mediterráneo; Fernando de Habsburgo, hermano del emperador; Francisco de los Cobos, secretario real y mano derecha del rey; Manuel I de Portugal, padre de la emperatriz, así como de María de Portugal, hermanastra de la reina.

Estructurada en cuatro ámbitos (la corte en los palacios, diplomacia y política, los monarcas en la Alhambra, memoria imperial y audiovisual inmersivo), la muestra reúne óleos, esculturas, documentos, manuscritos, libros, grabados, armaduras, planos, maquetas, monedas, azulejos, yeserías y alfarjes. También un audiovisual inmersivo que evoca cómo podrían haber estado decoradas las bóvedas del zaguán de entrada y del anillo del patio del Palacio de Carlos V.

El centenar de obras expuestas proceden de los museos del Prado, Bellas Artes de Viena, La Marina de Lisboa, Bellas Artes de Bruselas, Nacional de Escultura de Valladolid, Santa Cruz de Toledo, Castell de Peralada y Lázaro Galdiano, de Madrid, así como de Patrimonio Nacional, las fundaciones Casa de Alba y Casa Ducal de Medinaceli, las colecciones Abelló y BBVA, las universidades de Sevilla y Complutense, entre otras, que se suman a las piezas prestadas por colecciones locales, entre ellas los fondos del Museo de la Alhambra, la Universidad de Granada, el Museo Casa de los Tiros y la Fundación Rodríguez-Acosta.

Entras las piezas más destacas de la exposición están la virgen de la Granada del Museo del Castillo de Peralada, con una vista de la ciudad hacia 1500; el dibujo de las Colecciones Reales, que documenta el uso que la corte hizo de las estancias de la Alhambra; los retratos de Carlos e Isabel de la escuela flamenca, fechados en ese mismo año de 1526, y las dos obras que representan la Coronación de Carlos V por el papa Clemente VII en Bolonia en 1530, en uno de los acontecimientos más importantes de su decisivo reinado.

'GRANADA CAPITAL IMPERIAL'

De otra parte, el crucero del Hospital Real alberga la muestra 'Granada capital imperial' que propone un acercamiento a la Granada de 1526 a través de su sociedad, su vida política y cultural y sus manifestaciones artísticas. Para ello toma como punto de partida la presencia de Carlos V e Isabel de Portugal en la ciudad, y la huella de su proyecto político y cultural, cristalizado en la orden de fundación de la Universidad de Granada.

Se trata de una exposición que se centra en los cambios radicales que supuso la estancia imperial para la ciudad de Granada en su funcionamiento institucional y urbano, unos cambios que convirtieron la ciudad en paradigma renacentista, tanto a nivel visual como jurídico.

A ello se añaden las noticias y cuestiones internacionales que llegaban a la ciudad donde eran asimiladas y reflejadas en el devenir cotidiano y en el modelo de futuro, sobre todo en lo concerniente al nuevo mundo que se iniciara años antes, también en territorio granadino con la firma de las capitulaciones entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos.

La exposición se articula en cinco secciones: Granada en 1526; Las universidades de Carlos V; Los monarcas en Granada; Las águilas del Renacimiento; y Rutas y territorios transatlánticos.