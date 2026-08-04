Extinguido en Íllora (Granada) el incendio que ha afectado a cinco hectáreas en la sierra de Parapanda

Incendio forestal en Íllora (Granada) en un paraje de la Sierra de Parapanda - PLAN INFOCA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido este martes el incendio forestal declarado en la tarde de este pasado lunes y que afectó a un total de cinco hectáreas en el paraje Sierra de Parapanda de la localidad granadina de Íllora.

El fuego quedó estabilizado sobre las 20.50 horas y después fue controlado a las 03.15 horas por los efectivos desplegados en la zona. Ya avanzada la mañana de este martes se ha comunicado la extinción definitiva del fuego.

En las tareas de extinción se llegaron a desplegar este pasado lunes tres medios aéreos --uno ligero y dos de carga en tierra-- junto a 26 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba.